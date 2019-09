Marquez po zmagi v Misanu: Incident z Rossijem me je le še dodatno motiviral

Marc Marquez je po veliki zmagi na VN San Marina dejal, da ga je sobotni incident z velikim konkurentom Valentinom Rossijem v kvalifikacijah podžgal in ga dodatno motiviral, da se je do zmage dokopal na Rossijevem 'dvorišču'.

Marc Marquez FOTO: motoGP

"Vedno sem polno motiviran, toda ko se nekdo igra s teboj, imaš nekaj dodatne motivacije," je povedal Marquez po zmagi v Misanu, ki velja za Rossijevo 'domačo' stezo. "Zavedam se, da je govoriti nekaj v mikrofon izgubljena bitka, toda govoriti na stezi je druga stvar," je še razložil Marquez, ki je večnega rivala Rossija (tudi) tokrat pustil daleč za seboj. Rossi je namreč ostal brez stopničk, zadovoljiti se je moral s četrtim mestom. Marquez je razkril, da ga je Honda pred dirko skušala pomiriti, toda Katalonec si je želel pokazati mišice na stezi. To je bila tako njegova prva zmaga po Brnu in sedma v sezoni. "Videli ste, kako sem proslavil zmago. Na prvem mestu sem človek in moja ekipa me je skušala pomiriti. Skušal sem ostati osredotočen na prvenstvo," je pojasnil Marquez in dodal: "Toda na zadnjih dveh dirkah sem izgubil zmago v zadnjem zavoju, kar ni najbolje za dirkača."

Marquez je zaradi zapleta v kvalifikacijah ostal brez zadnjega hitrega kroga, zato je na nedeljski dirki moral startati šele s petega mesta. A to za 26-letnika ni bila ovira. Hitro se je prebil na tretje mesto, nato na drugo, v zadnjem krogu pa napadel še Fabioja Quartararoja in se na koncu veselil zmage v San Marinu. "Mogoče bi bila danes najlažja stvar slediti Fabioju, s čimer bi zaključil 0,8 sekunde za njim, nato pa bi lahko rekel, da je bil hitrejši, jaz pa bi zaključil na drugem mestu. Toda to ni moj način," je iskreno priznal Marquez, ki si po dveh drugih mestih v Avstriji in Veliki Britaniji očitno ni želel še enega drugega mesta. "Zato sem danes pritiskal vse do konca. Imel sem dovolj samozavesti, da sem poskusil še enkrat. Vedel sem, da če izgubim bitko v zadnjem krogu še enkrat, bodo ljudje spet govorili, toda vseeno mi je bilo za to. Preprosto le pritiskal sem in poskusil," je še pojasnil MM93.

Marc Marquez FOTO: motoGP

"To je najboljši način, da izboljšaš dirkanje iz oči v oči. Na žalost moraš napredovati ravno na dirki, ko so prisotne kamere. Če izgubiš, to vsi vidijo," je pojasnil zadnji dve izgubljeni bitki, ki sta več kot očitno pustili posledice na Marcovi psihi. Za izboljšanje te je več kot dobrodošla zmaga na Rossijevem terenu, s katero je Marquez povečal prednost v skupnem seštevku že na astronomskih 93 točk. Do konca je namreč še šest dirk. To pomeni, da bi si Marquez lahko naslov prvaka zagotovil že na VN Tajske.