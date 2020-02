Marquez podaljšal zvestobo Hondi: Vesel sem, da bom še naprej del Hondine družine

Španski motociklistični as Marc Marquez je podaljšal pogodbo s Hondo za nadaljnja štiri leta. Čeprav je bilo pričakovati, da bo Španec nadaljeval v sedlu Honde je marsikoga presenetilo, da je aktualni prvak zvestobo obljubil vse do 2024.

"S ponosom sporočam, da sem podaljšal pogodbo z Honda Racing Corporation za nadaljnja štiri leta," je dejal španski dirkač in nadaljeval: "Honda mi je že leta 2013 dala izjemno priložnost, da vstopim v motoGP na tovarniškem motociklu. Že vse od prvega leta skupaj dosegamo uspehe in vesel sem, da bom še naprej del Hondine družine. HRC mi vliva samozavest, da podaljšam svojo pogodbo, z namenom, da skupaj še naprej dosegamo zastavljene cilje in nadaljujemo zgodbo o uspehu."