Marquez pojasnil, kaj mu je skoraj pokvarilo VN Avstralije

Marc Marquez si je na sobotnih kvalifikacijah pridirkal drugi štartni položaj, ki pa ga je skoraj zapravil še tik pred začetkom same dirke. Pred štartom si je namreč z vizirja odstranil zaščitno folijo, ki pa je zletela naravnost pod njegov motor. Marquez se je nato v rahli paniki poskusil otresti folije, a mu to ni uspelo in ob štartu se je izpod njegove zadnje pnevmatike, ki se je zavrtela v prazno, močno pokadilo.

Šestkratni prvak razreda motoGP je po dirki pojasnil, zakaj se je odločil za odstranjevanje zaščitne folije z vizirja tik pred začetkom dirke: "Tega običajno dirkači ne počnemo med čakanjem na štart, ker je to nevarno, ampak tokrat nisem imel izbire. Ravno ko sem se vozil na štartni položaj, se mi je v čelado zaletelo nekaj zelo velikega ... Bila je velik žuželka, res velika in razletela se mi je ravno po sredini vizirja. Nič nisem videl in to bi bilo lahko že v prvem ovinku usodno, zato nisem mogel čakati z odstranjevanjem zaščitne folije. Videl sem, kako mi je folija zletela pod motor. Želel sem se je znebiti, a to ni bilo mogoče. Ko sem nato popustil sklopko, se je kolo zavrtelo v prazno in mislil sem si: ojoj, kaj sem storil. Ampak na srečo se je vse dobro končalo."

Marquez je lahko srečen, da ga zaščitna folija ni stala dirke FOTO: MotoGP icon-expand

Marquez je z drugega štartnega položaja hitro zdrsnil na 13. mesto, a se do konca prvega kroga nato vseeno prebil na šesto mesto. Potem pa je 31-letni dirkač pridobival mesto za mestom in se hitro vmešal v boj za najvišja mesta, štiri kroge pred koncem pa je tudi prehitel do tedaj vodilnega Jorgeja Martina in se odpeljal novi zmagi naproti. Ta ga sedaj v skupnem seštevku uvršča na tretje mesto, kjer za vodilnim Martinom zaostaja 79 točk, za drugouvrščenim Francescom Bagnaio pa 59 točk.

