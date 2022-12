Marquez: Postajamo kot formula, dirkalniki so vse bolj ključni

Poleg že standardnih težav z zdravjem, ki njegovo (dirkaško) življenje spremljajo že nekaj let, je vse manj zadovoljen tudi s kakovostjo dirkalnika, ki po njegovem mnenju ni konkurenčen najboljšim in mu tako ne omogoča borbe za najvišja mesta na posamezni dirki. "Honda je v zadnjih letih izgubljala primat med ekipami, pravzaprav so jih ekipe prehitevale z leve in desne. Marquez pa je ob teh spoznanjih postajal vse bolj glasen," je opazil italijanski športni časnik Corriere Dello Sport in ponudil pogovor z dirkačem iz Cervere.

"Rad bi verjel, pravzaprav še vedno verjamem, da je veliko odvisno od dirkača, toda dokazi iz zadnjih let govorijo drugače. Če nimaš pravega dirkalnika, ne moreš narediti prav nič," je za Corriere Dello Sport razpredal Marquez. Še več, mož s številko 93 na hrbtu je zadevo primerjal s formulo ena. "Nismo še tako daleč, a zdi se, da drvimo v to smer. V formuli je vse bolj ali manj odvisno od bolida, pri nas docela še ni tako, a vse kaže, da bomo kmalu tam," je bil slikovit v pripovedovanju nekdanji serijski šampion. "Na različnih delavnicah sem večkrat poudaril, da moramo precej več storiti glede varnosti in poriniti dirkače v prvi plan, saj so oziroma smo najpomembnejši v tem športu."

Za konec je prst uperil v najhitrejše: "Zaenkrat je pač tako in to potrjujejo rezultati zadnjih nekaj sezon. V ospredju so tisti, ki imajo najhitrejše dirkalnike. Enea Bastianini, Pecco Bagnaia, Fabio Quartararo in Aleix Espragaro so to najbolj nazorno dokazovali skozi minulo sezono. Bomo videli, če bo v prihodnje tudi tako. Zaenkrat vse kaže na to," je pogovor za italijanski športni časnik nadaljeval Marc Marquez in opozoril, da je njegova Honda sezono zaključila na zadnjem mestu med konstruktorji. "Zaviranje in pogonski agregat pri višjih prestavah, to sta glavni težavi, na kateri opozarjam že nekaj časa. Mislim, da morajo v naši garaži zaradi tega zvoniti vsi alarmi. Zadnje mesto med konstruktorji nam zares ne gre v čast."