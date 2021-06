Marquez: Pred dirko sem razmišljal o boju za stopničke, ne o zmagi

"To je eden izmed najpomembnejših, pa tudi najzahtevnejših trenutkov v moji karieri. Vedel sem, da imam tokrat izjemno priložnost. Mentalno ni bilo lahko, saj se vračam iz težke situacije, zabeležil sem tri zaporedne ničle, a tokrat sem si rekel, da je danes ta dan," je bil po prvi zmagi in obenem tudi prvih letošnjih stopničkah presrečen Marc Marquez.

Španski superšampion se je poškodoval na prvi dirki lanske sezone, vse odtlej pa se ni vrnil v polni pogon, a tokrat je dokazal, da mu je vse bližje. "Preden smo prišli v Nemčijo, sem razmišljal, da se bom skušal boriti za stopničke. Želel sem si biti čim bližje najboljšim. Vedel sem, da je za zmago malo možnosti, a rekel sem si, da mi lahko uspe, če bo šlo vse po načrtih."

Marquez je – verjeli ali ne – že enajstič zapored dobil dirko na dirkališču Sachsenring. "Že prej sem govoril, da bo ta konec tedna prvi, ko bom vozil z manj fizičnimi zavorami. Na tem dirkališču je malo desnih zavojev, torej zavojev, kjer izgubljam več časa. V levih ovinkih se prav tako ne počutim stoodstotno, a ne čutim ovir, da ne bi bil hiter. Vse to mi je pomagalo, pa še odličen start in prvi krog sta mi uspela."

V samem zaključku se mu je sicer približal Miguel Oliveira, ki pa ni želel tvegati preveč in se je zadovoljil z drugim mestom. "Ko sem videl, da se mi Oliveira približuje, sem si rekel: 'Okej, morda bo še zahtevno.' A verjel sem vase vse do konca in uspelo mi je. Težko je bilo pritiskati in biti samozavesten, ker sem vseskozi razmišljal o zadnjih padcih. Zato je bilo pomembno že, da sem z dirko sploh zaključil."