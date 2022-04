Marquez pred Jerezom jasen: Želim se boriti za naslov prvaka

Marc Marquez je na dirkališču na jugu Španije v kraljevem razredu slavil trikrat, in sicer leta 2014, 2018 in 2019.

Čeprav Hondini dirkači na prvi dirki na evropskih tleh v tej sezoni – VN Portugalske v Portimau – niso blesteli, pa je Marc Marquez vendarle zmanjšal zaostanek za vodilnim dirkačem prvenstva, in sicer s 40 na 38 točk. To je sicer posledica tega, da se je v vodstvu prvenstvenega točkovanja zamenjal dirkač, in sicer je to zdaj branilec naslova Fabio Quartararo. Slednji utegne biti resen kandidat za zmago tudi v Jerezu, saj steza na jugu Španije ustreza Yamahinim karakteristikam.

Marquez kljub slabšemu začetku sezone, ki ga je zaznamovala še poškodba očesnega živca, zaradi česar je moral izpustiti dve dirki (VN Indonezije in VN Argentine), ne meče puške v koruzo. A to smo od njega že vajeni. V boju za naslov pa je jasno, da ga čaka izjemno zahtevna naloga – pravzaprav misija nemogoče. Nikoli namreč še ni bilo dirkača, ki bi nadoknadil toliko točk zaostanka v boju za naslov prvaka, a če kaj vemo, potem vemo, da Marqueza motivirajo epski dosežki. In nov naslov prvaka bi bil epski dosežek, saj bi se s številom osvojenih naslovov izenačil z legendarnim Valentinom Rossijem, ki je pred leti veljal za njegovega velikega rivala. Prav Marquez je v eri razreda motoGP tisti, ki je uspel nadoknaditi največji zaostanek za vodilnim dirkačem v boju za naslov prvaka, in sicer je to bilo 30 točk v njegovi krstni sezoni med elito.

Marquez je s Hondo deloval zelo hiter na VN Amerik, kjer pa je zaradi tehničnih težav na startu padel povsem na začelje, precej slabše pa se je njegov motocikel obnašal na dirki v Portimau, ki pa je bila vendarle precej specifična, saj je večji del vikenda stezo močil dež, nato pa je dirka potekala v suhih pogojih, tako da časa za iskanje pravih nastavitev na Portugalskem ni bilo. "Čaka nas bolj običajen konec tedna in tu bomo videli, kakšen je naš domet. Moramo iskati prave nastavitve in priti do cone udobja. Toda bolj kot udobje rabimo hitrost. Moramo najti hitrost, sicer nam bo prvenstvo ušlo iz rok," je zaključil Marquez. Slednjega sicer veseli, da se fizično vrača v dobro kondicijo, potem ko je imel v zadnjih letih obilico težav s poškodbami.