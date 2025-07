Marquez pred VN Nemčije: Tu sem zmagoval, a si tudi zlomil prst in rebra

Marc Marquez je leta 2023, ko je še dirkal za ekipo Repsol Honda, na nemškem dirkališču doživel pravo nočno moro. Njegova honda nikakor ni sodelovala z njim in kamere na njegovem motociklu so celo ujele, da je Španec svojemu dirkalniku jezno pokazal srednji prst. Do nedeljskega jutranjega ogrevanja je padel kar štirikrat, po petem padcu pa se je odločil, da z dirkanjem v Nemčiji ne bo nadaljeval.