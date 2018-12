Marquez prejel medaljo, nato pa nemudoma odšel 'pod nož'

Marc Marquezje v pravkar končani sezoni, znova pometel s konkurenco v razredu motoGP. 25-letni Katalonec je v minuli sezoni osvojil že peti naslov med elito, skupno pa je postal najmlajši sedemkratni svetovni prvak v zgodovini motociklističnega svetovnega prvenstva. Čeprav je takoj po dirki v Valencii ponosno na pokal prvakov namestil že peto ploščico za naslov prvaka, se je Marquez minuli konec tedna udeležil še večera prvakov v Andori, kjer je mednarodna motociklistična zveza (FIM) podelila nagrade svetovnim prvakom v vseh prvenstvih na dveh kolesih. "Neverjetno je biti tukaj z vsemi prvaki. Vsem tem šampionom bi rad še enkrat čestital, saj je za vsemi izjemna sezone. Rad bi se zahvalil ekipi in vsem, saj veste kako to gre. Gremo raje nazaj na zabavo in uživajmo v teh uspehih," je v svojem slogu hitro odgovoril Marquez. Španec je očitno želel še malce uživati, preden se je odpravil v Barcelono, kjer ga je čakal operativni poseg.

Med sezono si je namreč poškodoval ligamente v levem ramenskem obroču in je zaradi tega večkrat prišlo do izpaha. Na zadnje se mu je to zgodilo med kvalifikacijami za VN Valencie, ko je pri visoki hitrosti padel. Javnosti pa je za poškodbo razkril šele po dirki v Motegiju, ko si je že zagotovil tretji zaporedni naslov med elito. Poškodbo je razkril, potem ko je do izpaha prišlo med proslavljanjem naslova s Scottom Reddingom. Sedaj je svojim sledilcem kar prek instagrama sporočil, da ga čaka operacija in se jim znova oglasi, ko bo operativni poseg opravljen. Gre sicer za povsem rutinski poseg.