Marquez premika meje mogočega: Dirka z eno in pol roke. Desna ne bo nikoli več 'normalna'

Če vas je presenetila fotografija roke Marca Marqueza, vas bodo še bolj njegove zdravstvene težave. "Težko je razumeti, kaj Marc pravzaprav počne in kako mu še vedno uspeva zmagovati na dirkah. Poškodbe, ki jih je utrpel, bi številne športnike prisilile v upokojitev," je za Gazzetto Dello Sport dejal Samuel Antuna, specialist ortopedske kirurgije in travmatologije iz madridske bolnišnice Ruber Internacional.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Zdravnik je o stanju osemkratnega svetovnega prvaka spregovoril v pogovoru za novinarja Emilia Pereza de Rozasa iz časnika El Periodico. Na vprašanje o dejanskem stanju Marquezove desne roke je odgovoril brez olepševanja.

Marc MArquez FOTO: Profimedia

"Nemogoče je podati povsem realno oceno Marcove roke, saj ima izjemno sposobnost nadomestiti svoje pomanjkljivosti. Lahko pa povem, da je ta roka zelo omejena glede moči, predvsem v predelu bicepsa. Mislim, da je najbolj natančen opis ta, da Marc trenutno dirka z eno in pol roke."

Pri 350 kilometrih na uro s polovico manj moči

Da nekdo pri hitrostih, ki presegajo 350 kilometrov na uro, tekmuje z močno oslabljeno roko, je nekaj, kar je težko razložiti celo medicini. Šport, medicina in kanček skrivnosti so zaznamovali letošnjo sezono španskega zvezdnika.

Pred nekaj dnevi je izvršni direktor Ducatija Claudio Domenicali priznal: "Še pred tremi meseci smo mislili, da je boj za naslov že odločen. "Danes je Marquez znova povsem v igri za naslov svetovnega prvaka, desetega v svoji bogati karieri. Na dirki v Misanu bo imel novo priložnost, da zmanjša zaostanek za vodilnim Jorgejem Martinom.

Claudio Domenicali FOTO: motogp.com

Toda zgodba presega zgolj športne dosežke. Gre za zdravje, vztrajnost in neverjetno sposobnost premagovanja ovir.



Če bi bil teniški igralec, bi moral končati kariero Antuña je za ponazoritev stanja uporabil primer drugega španskega športnega zvezdnika, Carlosa Alcaraza. "Če bi bil Marc Carlos Alcaraz, bi moral končati profesionalno teniško kariero. Tenis bi lahko igral, vendar zgolj rekreativno." Na vprašanje, ali to pomeni, da njegova desna roka nikoli več ne bo takšna kot leva, je zdravnik odgovoril brez zadržkov.

"Pravim, da gre za zelo počasen proces. Danes je stanje nekoliko boljše kot prej, vendar njegova roka ni normalna in nikoli več ne bo. Marc ima težave celo pri igranju padla. S tem sem povedal vse."

Padec v Indoneziji je vse spremenil

Po besedah zdravnika je prelomnico predstavljal padec v Indoneziji. "Ta padec je spremenil vse." V številnih operacijah so bili vključeni triceps, široka hrbtna mišica, velika okrogla mišica in prsna mišica. "Ne manjka mu nobena mišica, vendar nobena od njih ni več v popolnem stanju," je pojasnil Antuna.

Neizmerna strast in ambicija

Zdravnik je posebej izpostavil tudi Marquezov značaj.Po njegovih besedah je španski dirkač človek z izjemno strastjo do tega, kar počne, ki jo združuje z "nezaslišano ambicioznostjo". Pot, ki jo je prehodil po številnih poškodbah in operacijah, je bila izjemno zahtevna, zato ne bi bilo presenetljivo, če bi marsikdo v podobnem položaju že obupal.

Marcova sposobnost vztrajanja in vračanja je občudovanja vredna. Antuna je dodal, da delo z Marquezom ni preprosto, a da je bil dirkač vedno zgleden pacient. "Vedno nas je poslušal in v tem smislu je idealen pacient. Poleg tega ima neverjetno sposobnost okrevanja po operacijah. To je naravnost osupljivo." Za konec je v pogovoreu za Gazzetto poudaril še eno njegovo lastnost: "Je zgled mladim. Lahko vidijo, kako dela brez pritoževanja, ne javno ne zasebno. Temu sem osebno priča."