Marquez presenetil: Lani sem pri Gresiniju dirkal povsem zastonj

Španski dirkač Marc Marquez je z že deveto letošnjo nedeljsko zmago, ki jo je osvojil v Avstriji, svojo prednost v skupnem seštevku povišal na visokih 142 točk. S tem je Španec še enkrat več dokazal, da je letos razred zase. Njegova rezultatska krivulja se je po številnih mukotrpnih sezonah sicer začela obračati navzgor že lani, ko je dirkal s poltovarniškim ducatijem v barvah Gresinija. A od svoje nekdanje ekipe ni prejel niti centa, saj se je, kot je razkril v Spielbergu, v celoti odpovedal svoji plači.

Marc Marquez po zmagi v Spielbergu FOTO: MotoGP icon-expand

Red Bull Ring je že šesto zaporedno prizorišče prvenstva motoGP, na katerem je Marc Marquez pobral najvišji možen izkupiček točk. Podobno kot v Aragoniji, Mugellu, Assnu, na Sachsenringu in v Brnu je tudi ta konec tedna v Spielbergu čez ciljno črto pripeljal prvi tako na sprintu kot na nedeljski dirki. Po dolgih letih čakanja je v Avstriji končno stopil na najvišjo stopničko.

"Seveda sem vesel, ne bi si mogel želeti več. Tu nisem zmagal še nikoli. Zelo sem zadovoljen s koncem tedna, kot sem rekel že v četrtek, tokrat nisem imel izgovora, saj dirkam z rdečim motociklom, proti kateremu sem na tej stezi trikrat zapored izgubil zmago v zadnjem ovinku," Španec po dirki ni skrival veselja.

Dirka se sicer ni razpletla povsem po njegovih načrtih, saj je večino dirke lovil Marca Bezzecchija, ki je na koncu osvojil tretje mesto. "Moj namen je bil že takoj povesti na dirki, vendar sem se v prvih dveh krogih zapletel v boj s Francescom Bagnaio. Potem sem se poskušal približati Bezzecchiju in ga napasti za vodstvo. Začutil sem, da preveč porabljam zadnjo pnevmatiko, zato sem potem nekoliko popustil. Bezzecchija sem spustil malo dlje predse, ohladil svojo prednjo pnevmatiko, in ko sem videl, da njegov motocikel nekoliko poplesuje, sem napadel," je svojo strategijo pojasnil zmagovalec dirke.

Zdi se, da Marquez mirno jadra devetemu naslovu prvaka naproti. Z zmago v Avstriji je namreč svojo prednost v skupnem seštevku povišal na 142 točk pred Alexom Marquezom in 197 točk pred Bagnaio. Dvakratni svetovni prvak Casey Stoner meni, da ima Španec veliko prednost pred mlajšimi dirkači že zato, ker je dirkal še v času, ko elektronika na motociklih ni bila tako pomembna, in se zato nanjo ne zanaša toliko kot ostali.

In Marquez se strinja, da raba elektronike ni nekaj, kar bi dirkača naredilo hitrejšega. "Ko sem prišel v razred motoGP, je bila Hondina elektronika še boljša kot ta, ki jo uporabljamo zdaj. Ducati deluje odlično, kar se tiče elektronike, in to nam olajša dirkanje. Toda konec koncev elektronike ne moreš uporabljati z namenom, da boš hiter, le z namenom, da boš dirkal varneje in konstantneje. Če elektroniko uporabljaš, da boš hitrejši, nisi na pravi poti," se je še razgovoril po dirki.

Marc Marquez po zmagi v Avstriji FOTO: Profimedia icon-expand

Je pa osemkratni svetovni prvak v Spielbergu presenetil tudi s podatkom, da se je v lanski sezoni popolnoma odpovedal plačilu Gresinija, od nekdanje ekipe ni prejemal niti dodatkov za uspešnost. "Lani sem dirkal zastonj. Dobival sem sicer nekaj plačila od svojih osebnih sponzorjev," je šokiral v odgovoru na vprašanje, kako se zastopanje poltovarniških razlikuje od zastopanja tovarniških barv.

Marc Marquez je lani zastopal barve Gresinija. FOTO: MotoGP icon-expand