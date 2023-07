'Marquez pri KTM-u? Nikakor ni naš tip dirkača'

Zato so vse glasnejša namigovanja, da bo 30-letni Španec pogodbo z japonsko ekipo predčasno prekinil. A kot trdijo v avstrijski ekipi KTM, s katero so ga v zadnjem času (mediji) največkrat povezovali, sodelovanje nikakor ni mogoče. "V zadnjem času so Marca resda povezovali z našo ekipo, a to so bila bolj medijska namigovanja. Rad bi bil jasen, da informacije nikoli niso prihajale iz našega paddocka in mi nikoli nismo bili tisti, ki smo vzpostavljali stik. "Ponujali" so nam ga, a to nikoli ni bila z naše strani resna opcija. Če sem iskren, je želja ves čas prihajala izključno iz njegovega tabora in nikoli iz naših vrst," je bil v pogovoru za Corriere Dello Sport jasen šef ekipe KTM Stefan Pierer in italijanskemu športnemu časniku ponudil vse razloge na svetu, zaradi katerih 30-letni dirkač iz Cervere ni v nobenih kombinacijah z avstrijsko ekipo. "Njegov stil dirkanja ni prilagojen sodobnim dirkalnikom z veliko aerodinamike in tudi zato oziroma bolje rečeno: predvsem zato je v zadnjih sezonah tolikokrat v pesku," je bil brez dlake na jeziku šef KTM-a. Šestkratni svetovni prvak v motociklizmu je doživel nove neprijetnosti tudi na zadnji dirki pred daljšim poletnim tekmovalnim premorom, ko je na VN Nizozemske v Assnu odstopil po padcu na nedeljskem ogrevanju. Zlomil si je palec. Z dirke se je umaknil zgolj eno uro pred startom.