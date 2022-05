Marquez: Pričakoval sem, da v Le Mansu ne bom konkurenčen

Nekdanji serijski prvak Marc Marquez (Honda) se v boj za najvišja mesta ni vključil, dirkač iz Cervere se je na koncu zadovoljil s šestim mestom in vnovič potrjenim spoznanjem, da ne poseduje paketa, s katerim bi lahko na vsaki tekmi napadal zmago. kot pregovorno motiviran dirkač na svoji športni poti priznava le zmage, zato je letošnja sezona splet mešanih občutkov. "Ko potegnem črto lahko rečem, da je dirka potekala povsem tako, kot sem pričakoval. Osvojil sem šesto mesto, a bilo bi lahko še slabše, če ne bi padel Francesco Bagnaia, oziroma ne bi imeli težav pri Suzukiju. To šesto mesto bi kaj lahko bilo osmo, morda celo deveto," je bil realen v oceni razpleta sedme letošnje motociklistične preizkušnje, ki je prinesla še tretjo zmago v sezoni Italijanu Eneu Bastianiniju. "Vodilni na dirki so bili za nas tokrat neulovljivo. Ni potrebno prav nič dodati, v Le Mansu nismo bili v igri za najvišja mesta. Spoznanje boli, a tako pač je." Marquez je že zjutraj pred dirko nekako slutil, da to ni in ne bo njegov, oziroma Hondin dan. "Takšen je bil občutek. Vstal sem že z levo nogo. nisem se počutil šampionsko in podobno je bilo tudi na stezi. mučili smo se, ni bil to naš najboljši dan. Vsekakor dirka, ki bi jo radi čim prej pozabili. Enostavno nismo imeli pravega ritma za kaj več, od tega šestega mesta," je priznal 29-letni dirkač, ki je pred in med dirko zaman pogledoval proti nebu upajoč na kakšno kapljico rešitve ...