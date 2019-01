'Če bi preprečil Jorgejev prihod, bi pokazal, da sem slabič!'

Jorge Lorenzoje presenetil vse navdušence motociklizma, ko je junija lani naznanil, da po vsega dveh sezonah zapušča Ducati in se seli k tovarniškemu moštvu Honde. Novica je bila posebej presenetljiva predvsem zaradi dejstva, da jo je Jorge naznanil le nekaj dni po krstni zmagi z italijanskim motociklom, potem ko si je konkurenco povsem v svojem slogu pokoril na dirki za VN Italije v Mugellu. A slaba sezona 2017 in slab uvod v sezono 2018 sta pretehtala in petkratni svetovni prvak se je odločil, da svoje zgodbe z moštvom iz Bologne ne bo nadaljeval, čeprav je zmagal tudi na naslednji dirki, ko je že bilo javno, da bo v letu 2019 novi moštveni kolega Marca Marqueza.

Lorenzo je takoj po izteku leta 2018 tudi uradno postal član hondine družine in je že opravil prvi intervju pred kamerami novih delodajalcev. Večkrat je poudaril, da je to uresničitev sanj, da je postal član najuspešnejšega moštva v zgodovini elitnega motociklističnega razreda in da se izjemno veseli sodelovanja z aktualnim prvakom Marquezom. Nekaj besed je novemu moštvenemu kolegu namenil tudi najmlajši sedemkratni svetovni prvak v zgodovini. "Če bi preprečil Jorgejev prihod k Hondi, bi samo pokazal, da imam slabosti, da se ga bojim. Če me premaga, bo to storil z enakim materialom. In to je zame povsem normalno. Veliko raje vidim, da me premaga dirkač s takšnim motociklom, ki ga vozim tudi sam, kot pa s povsem drugačnim. Če me premaga, pomeni, da imamo najboljši motocikel in da je on boljši dirkač od mene in to bi me gnalo, da postanem še boljši," je dejal Marquez, ki trenutno okreva po operaciji levega ramena, ki mu je med sezono povzročalo nemalo težav, a je to uspešno skrival pred navijači in mediji.