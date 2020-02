Marquez priznal: Stanje telesa je slabše od pričakovanj, težave imam tudi na ravninah

Prva dirka bo VN Katarja, in sicer 8. marca, ko bo na sporedu VN Katarja. Seveda s prenosi na Kanalu A in VOYO, tako kot ste zdaj zagotovo že vajeni.

"Iskreno, pričakoval sem, da bo bolje. Vedno skušam govoriti odkrito in ja, pričakoval sem, da bo bolje," je novinarjem v Sepangu, kjer potekajo prva koledarska testiranja v sezoni 2020, razlagal katalonski dirkač. "Že v prvi fazi me je vse skupaj drago stalo, toda bil sem že svež, imel sem energijo in bolj ali manj sem lahko naredil nekaj dobrih krogov. Toda v nadaljevanju, ko sem se vrnil v bokse, sem opazil, da mi je začelo primanjkovati energije," je razkril Marc Marquez.

"Kar je slabo, je to, da me stanje rame ovira na več točkah, kot sem pričakoval," je priznal aktualni svetovni prvak razreda motoGP. "Nekaj stvari smo lahko preizkusili. Imamo ritem, ki je sprejemljiv, da lahko nadaljujemo z razvojem motocikla," je vendarle optimističen Marquez. Ta je prvi dan pred prekinitvijo testiranj zaradi močnega naliva odpeljal 37 krogov, kar je manj od večine konkurentov. Na koncu je vpisal 12. čas, uvrstil se je tik pred brata in moštvenega kolego Alexa Marqueza. Od Hondinih dirkačev je bil pred Marcom le Britanec Cal Crutchlowna četrtem mestu.