Marquez priznava: Ne bo lahko konkurirati najboljšim

O tem je nekaj v minulih dneh v pogovoru za spletno stran 'GP One' spregovoril tudi trikratni svetovni prvak v razredih do 125 oziroma 250 kubičnih centimetrov ob koncu osemdesetih in v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja, Italijan Luca Cadalora, ki je izpostavil, da se Marc Marquez (Repsol Honda) lahko vrne na nekdanjo raven, a le pod pogojem, da spremeni slog dirkanja.