Marquez priznava: nisem tukaj, da se borim za naslov prvaka

Pričakovati je bilo, da bo neuničljivi Marc Marquez v letošnji sezoni znova nared, da poseže po najvišjih rezultatih in tako povsem realno tudi kandidira za vnovični naslov svetovnega prvaka. Toda stvari se ne odvijajo po načrtih Španca. Kljub temu, da je po hudi poškodbi roke popolnoma okreval, težav mu ne povzroča več niti dvojni vid, pa Marquez ne najde pravega ritma na svoji hondi. Radikalna prenova le-te je skupaj s poškodbo očesa (zaradi katere je bil primoran izpustiti argentinski krog) privedla do tega, da že močno zaostaja za svojimi tekmeci. Trenutno je na 9. mestu, za vodilnim, aktualnim svetovnim prvakom Quartararojem, pa zaostaja že 45 točk. Na petkovih treningih se je boril, toda v skupnem seštevku končal šele na 14. mestu. Pri tem je priznal, da letos nima pravih možnosti za najboljšega v motociklistični karavani.

"Pred začetkom sezone imaš cilj, na katerega se opiraš, da bi osvojil naslov, potem pa, ko se dirke začnejo, postopoma ugotoviš kam spadaš, tekmeci te tja postavijo. Veš, na kaj lahko ciljaš," je po petkovem dogajanju povedal Marquez. "Takrat moraš razumeti, česa si sposoben, toda vsaj poskušal sem. Imel sem poškodbo očesa in na treh zadnjih dirkah (Austin, Portimao, Jerez) sem videl, da se letos nisem pripravljen boriti za naslov. Pa če si tega še tako želim. Cilji morajo biti realni, ne moreš razmišljati o zmagi na dirki, če se trudiš priti med 10 najboljših. To bi bila frustracija za frustracijo. Zadali smo si realne cilje, štejejo majhne zmage. Tudi takšne slavimo, kot je 4. mesto v Jerezu. Ta cilj smo izpolnili. Upam, da se bomo v prihodnje še lahko borili za naslov, da bomo še slavili zmage, vendar trenutno nismo tukaj za to, da kar koli napovedujemo," še zaključi.