Quiles z deseto zmago v sezoni predčasno do naslova v moto3

Vrhunec sobotnega motociklističnega spektakla v Džakarti je bila sprint dirka s trinajstimi krogi. Najbolje je startal Jorge Martin, ki pa je sredi tekme naredil napako in prepustil vodstvo Marcu Marquezu. Slednji je priložnost izkoristil, slavil v sprintu in prevzel vodstvo v skupni razvrstitvi.

Sprint dirka v Indoneziji na dirkališču Mandalika je postregla z izjemno dramo. Že v prvem ovinku sta po trčenju dirko predčasno končala vodilna Marco Bezzecchi in Raul Fernandez. Najbolje jo je po kaotičnem startu odnesel Jorge Martin, ki je prevzel vodstvo in kazalo je, da bo svojo prednost pred aktualnim svetovnim prvakom Marcom Marquezom v skupnem seštevku še povečal.

Toda drama se je šele začela.

Oziroma nadaljevala. Že v kvalifikacijah se je Martin namreč znašel neposredno pred Marcom Marquezom, ki mu je sledil po stezi, a se Martinu glavnega tekmeca v boju za naslov ni uspelo otresti.

Na sprint dirki pa sta se po trku že prej omenjenih Bezzecchija in Fernandeza rojaka in glavna tekmeca za naslov znašla na vodilnih mestih. Martin je narekoval tempo in zdelo se je, da mu bo uspelo povečati prednost v skupnem seštevku pred Marquezom. Ko so se krogi iztekali, se je zdelo, da gre za dvoboj na čelu, saj je dirkalnik št. 93 močno zaostajal za vodilnim Martinom. Nato pa je nenadoma prišlo do drame.

Pet krogov pred koncem je Martin zaradi domnevnih težav s pnevmatiko popustil, kar je Marquezu odprlo vrata do vodstva. Ko je skušal znova udariti in si povrniti prvo mesto, je zapeljal daleč s steze ter zapravil še zadnje možnosti za zmago. Sprint je tako končal šele na četrtem mestu, medtem ko je aktualni svetovni prvak izkoristil ponujeno priložnost, stopil na najvišjo stopničko zmagovalnega odra in se znova povzpel na vrh skupnega seštevka.