Marquez prvič v sezoni kot vodilni čaka na dirko v Spielbergu: 'Vroč sem'

MotoGP - VN Avstrije FOTO: VOYO

Spomnimo, zadnjo dirko v koledarju, šlo je za veliko nagrado San Marina v Misanu, je dobil Marc Marquez. Španec je ugnal je brata Alexa Marqueza in rojaka Pedro Acosto, z zmago pa je na vrhu skupnega seštevka prvenstva prehitel še enega rojaka Jorgeja Martina.

Španski as, ki je pred tem že dobil sprintersko dirko, je za svojo 78. zmago v karieri za 0,657 sekunde ugnal brata Alexa. Acosta je na tretjem mestu zaostal 2,326 sekunde za sedemkratnim svetovnim prvakom razreda motoGP.

Marc Marquez FOTO: AP

Marc Marquez se je s tem izenačil na vrhu skupnega seštevka z Martinom, oba sta pri 274 točkah, a je branilec naslova vseeno prvič v tej sezoni vodilni v kraljevskem razredu, saj je zbral več zmago od Martina, svetovnega prvaka izpred dveh sezon. Marquez je od italijanskega Mugella na šestih dirkah nanizal pet zmag in nadoknadil 102 točki zaostanka. Martin je letos slavil le enkrat, in sicer na VN Francije v Le Mansu.

"Neverjetno je biti vodilni prvič v 2026. Pritiskal bom do samega konca, nismo še na koncu, želim si osvojiti naslov. Zmaga v Misanu mi vedno ogromno pomeni, a vse skupaj bo potrebno ptorditi tudi v Spielbergu, ki pša mi ni ravno najljubše dirkaško prizorišče," pred VN Avstrije pravi 33-letni dirkač, ki upa, da bo nadalkeval sijajen niz rezultatov. "Vroč sem. Nima česa skrivati. Forma je vrhunska in upravičeno verjamem v novop vrhunski rezultat. A gremo po vrsti. Iz dneva v dan."