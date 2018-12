Marquez razkril: Cestni motor? Sploh nimam vozniškega dovoljenja!

Marc Marquez je v začetku meseca decembra uspešno prestal operacijo levega ramena, ki mu je med sezono povzročala nemalo težav. Petkratni svetovni prvak razreda motoGP je šele po zmagi v Motegiju in osvojitvi novega naslova, razkril, da se je skozi celotno sezono ubadal s težavami levega ramena, ki se mu je večkrat izpahnila. Verjetno ne bi nikoli vedeli, da je (skoraj) celotno sezono odvozil poškodovan, če ne bi prišlo do izpaha, medtem ko je naslov proslavljal s Scottom Reddingom. Španec je namreč šele takrat razkril, da ima težave in da ga čaka operativni poseg. Najmlajši sedemkratni svetovni prvak je trenutno v domači oskrbi, kjer okreva po operaciji in se že pripravlja na novo sezono, ki se s testiranji v Maleziji začne že v začetku meseca februarja. Katalonec pa seveda upa, da bo že do takrat stoodstotno pripravljen za vse napore, ki jih mora prenesti dirkač razreda motoGP. In tudi o tem in še marsičem zanimivem je spregovoril v zadnjih dneh, ko je na Instagramu odgovarjal na vprašanja svojih oboževalcev.

"Vsak dan se počutim bolje in že lahko malce premikam levo ramo. Zelo boli, toda počasi bom tam, kjer želim biti. Dvakrat na dan imam terapijo, da bi bil nared za testiranja v Maleziji. Zelo so mi pošle moči v levi roki in res trpim in že sedaj lahko povem, da ne bom stoodstotno pripravljen za testiranja v Maleziji. Toda že to je pomembno, da se bom lahko udeležil testiranj, da čim bolje spoznam motocikel za sezono 2019. Kaj si želim od Božička? Da bi čim prej okreval. To je darilo, ki si ga res želim. Družine nisem prosil za nič, saj ne potrebujem daril. Želim si zgolj, da bi bil zdrav in čimprej okreval. Vem, da bom okreval še nekaj časa in da bo zahtevno, a vem, da zmorem,"je na vprašanje o počutju in kaj si želi od dobrega moža v rdečem, odgovoril Marquez.