Marquez razkril, da se je s Hondo pogovarjal o vrnitvi

Marc Marquez je del tovarniške ekipe Ducati že dve leti. V prejšnji sezoni je prišel do devetega naziva svetovnega prvaka, s katerim se je izenačil s svojim največjim tekmecem Valentinom Rossijem. Podaljšanje sodelovanja z italijansko ekipo je bilo zgolj vprašanje časa. Aktualni svetovni prvak naj bi ponujeno pogodbo sprejel že pred nekaj meseci, potrditev pa je prišla po Špančevem zmagoslavju v Brnu, ko je prišel do druge zaporedne zmage v letošnji sezoni, ki se je začela vse prej kot spodbudno.

"Še naprej bom rdeč. Zares sem srečen s podaljšanjem pogodbe in da bom lahko še naprej del te družine. Ko sem se pridružil Ducatiju, sem bil prepričan, da gre za projekt, ki najbolj sovpada z mojimi tekmovalnimi ambicijami. To so mi tudi dokazali, s trdim delom smo stkali zelo dober in prijateljski odnos," je povedal Marquez.