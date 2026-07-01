Marquez razkril, da se je s Hondo pogovarjal o vrnitvi

Marc Marquez je del tovarniške ekipe Ducati že dve leti. V prejšnji sezoni je prišel do devetega naziva svetovnega prvaka, s katerim se je izenačil s svojim največjim tekmecem Valentinom Rossijem. Podaljšanje sodelovanja z italijansko ekipo je bilo zgolj vprašanje časa. Aktualni svetovni prvak naj bi ponujeno pogodbo sprejel že pred nekaj meseci, potrditev pa je prišla po Špančevem zmagoslavju v Brnu, ko je prišel do druge zaporedne zmage v letošnji sezoni, ki se je začela vse prej kot spodbudno.
"Še naprej bom rdeč. Zares sem srečen s podaljšanjem pogodbe in da bom lahko še naprej del te družine. Ko sem se pridružil Ducatiju, sem bil prepričan, da gre za projekt, ki najbolj sovpada z mojimi tekmovalnimi ambicijami. To so mi tudi dokazali, s trdim delom smo stkali zelo dober in prijateljski odnos," je povedal Marquez.
A prav lahko bi se zgodilo, da bi Marqueza od naslednje sezone dalje spremljali pri njegovem nekdanjem moštvu. Španec je namreč v intervjuju, ki ga je imel s španskim časnikom DAZN, priznal, da je imel z vodstvom Honde neformalne pogovore glede njegove vrnitve k japonski ekipi. "Bil je neformalen pogovor, vendar sem zagotovo vedel, da želim najprej slišati Ducati," je v intervjuju dejal starejši izmed bratov Marquez.
Marquez je v MotoGP debitiral leta 2013 s Hondo in z japonsko znamko osvojil šest od sedmih svetovnih naslovov. Honda je aktualnemu svetovnemu prvaku stala ob strani med njegovimi težavami s poškodbami leta 2020 in spoštovala njegovo pogodbo, potem ko je v medsezonskem obdobju podpisal štiriletno pogodbo. Ko se je forma Španca znova dvigovala, je Honda nazadovala s preostalo konkurenco, zato se je odločil za selitev k italijanskemu moštvu kljub manjši plači.
Glede možnosti vrnitve k Hondi je Marquez dodal: "Vrnitev k Hondi bi bila zelo romantična in seveda sem si to resnično želel."
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.