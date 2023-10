Marquez: Rdeča zastava je zaplapolala, ko sem bil najhitrejši

Marc Marquez , ki se je na začetku sezone ukvarjal predvsem z motocikom in poškodbami, ki so bile posledice padcev, se je, kot kaže, le spoprijateljil s svojo Hondo. 30-letnik iz Cervere je na stopničke na klasični nedeljski dirki čakal skoraj leto, saj je nazadnje na zmagovalni oder stopil sredi lanskega oktobra, ko je bil drugi na VN Avstralije.

"Dirka je bila prekinjena ob pravem času. Res je, da je rdeča zastava zaplapolala, ko sem bil najhitrejši, vendar moramo biti pošteni. Pametno je, da so dirko ustavili," je odločitev vodstva komentiral Marquez, ki po dirki že dolgo ni bil tako nasmejan. O nevarnosti na stezi v Motegiju je še dejal: "Še pred rdečo zastavo sem dvignil roko, ker je bilo prenevarno. Mokre dirke so zelo dolge."

Tokratno VN Japonske je Marquez začel šele s sedmega mesta in kljub težkim razmeram stopnjeval tempo ter 13 krogov pred koncem kot zadnjega prehitel Marca Bezzecchija in se tako uvrstil na tretje mesto. Ko je že kazalo, da bo Španec pripravil tudi napad na drugouvrščenega Francesca Bagnaio , pa so zaplapolale rdeče zastavice in dirka je bila prekinjena, kasneje pa zaradi preslabih vremenskih razmer tudi uradno zaključena.

Glede na težave, ki sta jih Marquez in Honda prestala v letu 2023, so stopničke na Japonskem zanje velik rezultat. A to še ne pomeni, da je vse rožnato v garaži japonskega proizvajalca motociklov. Marqueza namreč vse bolj povezujejo s prestopom k ekipi, ki jo zastopa njegov brat Alex Marquez , Gresini Racing, kjer bi senzacionalno sedel na Ducatija.

Vprašanjem o morebitnem prestopu se ni mogel izogniti tudi Marquez sam, zato je medijem v Motegiju priznal, da je položaj, v katerem se je znašel, nenavaden. "Super čudno," je situacijo opisal Marquez in pojasnil: "Poznate situacijo in veste, da mi ni lahko. Moja predanost Hondi je 100-odstotna vsakič, ko zapeljem na stezo. Hvaležen sem Hondi, ekipa me podpira, imamo dober odnos in to je pomembno."

Kljub govoricam pa je Marquez priznal, da so stopničke v Motegiju zanj "romantične", in dodal, da uspeh nima vpliva na to, ali bo ostal pri Hondi ali odšel. "Ne, današnje stopničke ali rezultat v Indiji, Misanu ali Kataloniji ne vplivajo na mojo odločitev. Imam svojo mentaliteto in vem, kaj se mora zgoditi. Lahko rečem le, da so bile današnje stopničke zelo romantične. Bilo je zelo lepo."