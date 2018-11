Marquez s pozitivnimi občutki odhaja na zaslužen dopust: Vse je pod nadzorom

Tako Marc Marquezkot njegov novi moštveni kolega pri Repsol Hondi Jorge Lorenzo sta z zadnjim dnem testiranj v letošnjem koledarskem letu zadovoljna. 25-letni Katalonec je z drugim najhitrejšim časom v Jerezu zaključil dolgo in naporno sezono, v naslednjih dveh mesecih pa bo imel dovolj časa za kakovosten počitek in regeneracijo.



"Zadnji dan testiranj v letošnjem letu smo izkoristili za izboljšave pri samih nastavitvah, kasneje pa smo veliko časa posvetili tako tršim kot tudi mehkejšim gumam. Pri izboru obeh sem bil zelo zadovoljen, še posebej pri drugih, ki sem jih uporabil sploh prvič, sem bil z njihovim odzivom zelo zadovoljen, saj smo na določenem odseku dosegli zelo dober čas," je uvodoma dejal sedemkratni svetovni prvak in nadaljeval: "Lepo napredujemo, tako pri pogonskih agregatih kot tudi na področju pospeševanja, kjer je bila Honda v zadnji sezoni zelo močna. Vsekakor bomo nadaljevali s podrobnimi testiranji, saj morajo do začetka februarja, ko se znova zberemo, stvari biti povsem jasne."