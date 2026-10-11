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Marquez s tarčo na hrbtu

Džakarta, 11. 10. 2026 08.47 pred 16 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Marko Juvan Šime Zgonc
Marc Marquez

Vrhunec na Mandaliki. Osrednja dirka kraljevega motociklističnega razreda motoGP. Sprint je dobil Španec Marc Marquez, ki je v soboto prevzel tudi vodstvo v skupni razvrstitvi. Prenos VN Indonezije na Kanalu A in VOYO.

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09.02

Raul Fernandez ohranil prvo mesto

Drugi je Marco Bezzecchi, tretji pa Marc Marquez, ki je pridobil eno mesto.

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09.01

Začetek dirke za VN Indonezije

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09.01

Le še nekaj trenutkov nas loči do začetka dirke v letošnji sezoni

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09.00

Dirkači so v ogrevalnem krogu!

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08.58

Fernadez z ostrimi besedami po sprint dirki

Raul Fernandez je za padec na sprint dirki okrivil Marca Bezzecchija. Italijan je ob tem poudaril, da je Španec obtožbe izrekel v afektu.

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MotoGP - VN Indonezije
MotoGP - VN Indonezije
FOTO: VOYO

Spomnimo, Marc Marquez (Ducati) je zmagal na sprinterski dirki motociklistov za veliko nagrado Indonezije na dirkališču Mandalika in prevzel vodstvo v skupnem seštevku svetovnega prvenstva motoGP. Pred glavno dirko ima štiri točke prednosti pred rojakom Jorgejem Martinom (Aprilia), ki je sprint končal na četrtem mestu. 

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Za sedemkratnega svetovnega prvaka v razredu motoGP Marqueza je bila to 23. zmaga na sprinterskih dirkah v karieri in osma v letošnji sezoni. V najvišjem razredu motociklističnega svetovnega prvenstva ima tudi 79 zmag na glavnih dirkah. Drugo mesto je osvojil Japonec Ai Ogura (Trackhouse-Aprilia), tretji pa je bil Italijan Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati), ki je na dan dirke praznoval rojstni dan. 

Razpored dirk za VN Indonezije 2026
Razpored dirk za VN Indonezije 2026
FOTO: 24ur.com
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