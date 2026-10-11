Marquez s tarčo na hrbtu

08.48

Maximo Quiles je prvak Moto3

Nedeljsko dogajanje na dirkališču so odprli dirkači razreda Moto3. Španec Maximo Quiles je z že deseto zmago v letošnji sezoni potrdil svojo premoč in si predčasno zagotovil naslov svetovnega prvaka. Družbo na zmagovalnem odru sta mu delala Davide Almansa, ki je osvojil drugo mesto, in Brian Uriarte na tretjem. V razredu Moto2 je zmago slavil Španec Izan Guevara, ki je bil hitrejši od rojaka Manuela Gonzaleza in Daniela Holgada.