Marquez s tarčo na hrbtu

Spomnimo, Marc Marquez (Ducati) je zmagal na sprinterski dirki motociklistov za veliko nagrado Indonezije na dirkališču Mandalika in prevzel vodstvo v skupnem seštevku svetovnega prvenstva motoGP. Pred glavno dirko ima štiri točke prednosti pred rojakom Jorgejem Martinom (Aprilia), ki je sprint končal na četrtem mestu.
Za sedemkratnega svetovnega prvaka v razredu motoGP Marqueza je bila to 23. zmaga na sprinterskih dirkah v karieri in osma v letošnji sezoni. V najvišjem razredu motociklističnega svetovnega prvenstva ima tudi 79 zmag na glavnih dirkah. Drugo mesto je osvojil Japonec Ai Ogura (Trackhouse-Aprilia), tretji pa je bil Italijan Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati), ki je na dan dirke praznoval rojstni dan.
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