Marc Marquez: S tem motociklom se ne bomo borili za naslov

Marc Marquez je v sezoni 2019 osvojil zadnji, osmi naslov svetovnega prvaka, šestega med elito, nato pa se je s pandemijo koronavirusa njegovo življenje postavilo na glavo. Poleti 2020 se je prvenstvo motoGP v omejenem obsegu vendarle nadaljevalo, Španec pa si je že na uvodni dirki v Jerezu ob padcu zlomil nadlahtnico. Zaradi operacije in zapletov je izpustil celotno sezono 2020, v motociklitično karavano se je v sezoni 2021 vrnil na tretji preizkušnji, a se je kmalu izkazalo, da ne Marquez, ne Honda nista kos tekmecem.

Obliž na rano so bile tri zmage lani, nato pa so se pojavile še težave z dvojnim vidom po padcu na motokrosu, zaradi katerih so se pojavile špekulacije, ali je njegove kariere morda celo konec. Težave z dvojnim vidom se ponovile letos po padcu v Indoneziji. Nato se je usešno vrnil na hondo, a po nekaj dirkah šokiral z odločitvijo, da gre še četrtič pod nož nadlahtnice. Konec maja je odpotoval v Minnesoto na operacijo, kar se je kasneje izkazalo za pravo odločitev. Osemkratni svetovni prvak se na motociklu končno ponovno počuti bolje, njegova dolgotrajna odsotnost pa je terjala visok davek: razvoj motocikla ni šel v pravo smer. To je eden glavnih vzrokov, da se je 29-letnik septembra, čim so mu zdravniki dali zeleno luč, septembra vrnil na startno vrsto predvsem z namenom, da bi bila Honda v prihodnji sezoni znova konkurenčen motocikel.