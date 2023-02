Marquez: Sanjam, da se s Hondo vrnem na vrh

Marc Marquez je prvenstvo 2022 končal šele na 13. mestu. Štartal je na 12 dirkah, se le enkrat uvrstil na stopničke in na koncu zbral vsega 113 točk. A po vseh težavah, ki jih je imel s poškodovano desno roko in z dvojnim vidom, je to zimo treniral zelo intenzivno. "Vedno skušam razmišljati pozitivno, skušam verjeti vase pred vsako sezono. To je najpomembneje. In verjamem. Počutim se dobro," je povedal po uradni predstavitvi moštva Honda v sredo v Madridu.