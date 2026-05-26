MotoGP

Marquez se dva tedna po dvojni operaciji vrača: 'Se vidimo v Mugellu'

Mugello, 26. 05. 2026 15.40 pred eno minuto 1 min branja 0

A.M.
Marc Marquez

Španski motociklistični zvezdnik Marc Marquez je 10. maja prestal operacijo stopala in rame, ki si ju je poškodoval ob grdem padcu na sprintu v Le Mansu. Sedemkratni prvak razreda MotoGP je z objavo na družbenih omrežjih nakazal, da je pripravljen na povratek na steze: "Se vidimo v Mugellu!"

Marc Marquez si je na sprintu pred 17 dnevi zlomil peto stopalnico, dan kasneje pa so mu v Madridu poleg poškodovanega stopala operirali tudi desno ramo, s katero je imel po padcu v Indoneziji veliko težav. "Poškodba je nesrečna, a je prišla ob pravem času, če se smem tako izraziti. Po Veliki nagradi v Kataloniji sem tako ali tako načrtoval operacijo na desni rami, ki mi spet povzroča ogromno težav," je takrat povedal Španec.

Poleg vrhunca dirkaškega vikenda v Le Mansu je Marquez izpustil tudi preizkušnjo v Barceloni. Datum njegovega povratka je bil dolgo neznanka, kot kaže, pa je največje ime razreda MotoGP pripravljeno na povratek. Dirkači se bodo ta vikend merili v Italiji, tja pa bo odpotoval tudi Marquez. "Se vidimo v Mugellu," je zapisal v objavi na Instagramu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Njegov povratek so potrdili tudi pri Ducatiju. "Po pozitivnem zdravniškem pregledu bo Marc Marquez v sredo odpotoval v Mugello. V četrtek je predviden še zadnji pregled ob stezi, da se potrdi dovoljenje za nastop na dirki za VN Italije," so zapisali v uradni izjavi.

