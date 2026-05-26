Marquez se dva tedna po dvojni operaciji vrača: 'Se vidimo v Mugellu'

Marc Marquez si je na sprintu pred 17 dnevi zlomil peto stopalnico, dan kasneje pa so mu v Madridu poleg poškodovanega stopala operirali tudi desno ramo, s katero je imel po padcu v Indoneziji veliko težav. "Poškodba je nesrečna, a je prišla ob pravem času, če se smem tako izraziti. Po Veliki nagradi v Kataloniji sem tako ali tako načrtoval operacijo na desni rami, ki mi spet povzroča ogromno težav," je takrat povedal Španec.

Poleg vrhunca dirkaškega vikenda v Le Mansu je Marquez izpustil tudi preizkušnjo v Barceloni. Datum njegovega povratka je bil dolgo neznanka, kot kaže, pa je največje ime razreda MotoGP pripravljeno na povratek. Dirkači se bodo ta vikend merili v Italiji, tja pa bo odpotoval tudi Marquez. "Se vidimo v Mugellu," je zapisal v objavi na Instagramu.

