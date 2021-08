Marquez se je opravičil Martinu za padec v prvem krogu dirke v Silverstonu

"Danes mi ostane le to, da se opravičim Jorgeju Martinu in celotni njegovi ekipi. Zelo mi je žal. Slabo sem ocenil situacijo in prehitevanje, kar je povzročilo padec. Na srečo sva oba v redu," je Marc Marquez v španščini zapisal na Twitterju. Po pisanju španskega AS-a je Marquez obiskal tudi garažo ekipe Pramac Ducati, kjer je želel poiskati Martina, a ga tam ni bilo, šel je namreč že nekaj pojesti. Marquez ga je poiskal v notranjih prostorih dirkališča in se mu tam opravičil, Martin pa je opravičilo sprejel brez kakršnih koli težav.