Marquez po 10 dneh v bolnišnici doma, tako sta ga pričakala psa

Katalonski dirkač Marc Marquez je 4. decembra prestal tretjo operacijo desne nadlahtnice, ki si jo je poškodoval na uvodni dirki sezone v Jerezu. Tedaj je serijskega prvaka razreda motoGP ob padcu zadel sprednji del motocikla, kar je povzročilo zlom roke. Po prvi operaciji se je Marquez po zeleni luči zdravnikov prehitro želel vrniti v karavano in se na motocikel usedel le nekaj dni po operaciji. Hitro je sicer spoznal, da ne bo mogel biti konkurenčen najboljšim, a škoda je bila že storjena. V naslednjih dneh je bojda pri odpiranju okna titanska ploščica počila, zato je bila potrebna nova operacija. Očitno pa ta ni bila tako uspešna, saj je okrevanje Španca potekalo bistveno počasneje, kot bi moralo.

Zato je Marquez poiskal drugo mnenje pri zdravnikih iz ZDA, ti pa so se odločili, da je čas za novo operacijo. In to je Katalonec prestal 4. decembra letos, analiza kosti pa je potrdila domnevanja zdravnikov, da ima Marquez vnetje, ki ga je bilo treba zdraviti s posebnim antibiotičnim zdravljenjem. Očitno je bilo to (dovolj) uspešno, tako da se je Marquez po desetih dneh v madridski bolnišnici lahko vrnil domov. Nadvse toplo sta ga sprejela psa Stich in Shira.

Pred natanko tednom dni je sicer Marquez na družbenih omrežjih zapisal, da se "počasi počuti bolje, toda najpomembnejša stvar te dirke je prečkati ciljno črto." "In to nam bo uspelo,"je sklenil.