Marquez: Odstopim na vsaki naslednji dirki, če to pomeni, da sem v Motegiju že prvak

Marc Marquez na dirkališču Phillip Island res nima sreče, od kar se je preselil v elitni motociklistični razred. Katalonec je namreč minuli konec še četrtič na šesti dirki ostal brez točk na dirki za VN Avstralije. Leta 2013 je bil 'nagrajen' s črno zastavo, potem ko ni pravo časno zamenjal motocikla zaradi prekomerne obrabe gum na novo preplasteni stezi. Leta 2014 pa se je začelo tako imenovano prekletstvo svetovnega prvaka. Španec je namreč na letošnji dirki še tretjič zapored predčasno končal dirko na idiličnem otočku južno od Melbourna, potem ko je le teden dni prej v Motegiju, osvojil že sedmi naslov svetovnega prvaka. To se mu je namreč pripetilo že v sezonah 2014 in 2016. Leta 2015 in 2017, ko pa ni bil 'obremenjen' z naslovom prvaka, pa je preizkušnjo v deželi tam spodaj tudi dobil. 25-letnik sicer pravi, da se s tem ne obremenjuje, in da ga zanimajo zgolj naslovi svetovnega prvaka. Za razliko od sezon 2014 in 2016, tokrat ni bil kriv sam, saj je dirko predčasno končal zaradi napake Johanna Zarcoja , ki ga je pri visoki hitrosti 'nasadil' na začetku šestega kroga in mu tako poškodoval motocikel, da svetovni prvak ni imel druge izbire, kot pa da zapelje v garažo in zabeleži DNF.

"Da, je že res, da sem znova imel smolo. Toda, če tudi naslednjo sezono osvojim naslov v Motegiju in nato vknjižim nič točk v Avstraliji, takoj podpišem ta dogovor. Brez oklevanja," je dejal vselej nasmejani Španec, ki tudi ni želel za nesrečo okriviti Francoza. Priznal je, da je šlo za dirkaški incident, je pa dodal, da sta lahko oba zelo srečna, da sta jo odnesla brez poškodb, potem ko je do nesreče prišlo pri več kot 300 kilometrih na uro.

"Imel sem dober ritem in bil sem osredotočen, saj v takšnih pogojih naš motocikel dobro dela in bil sem prepričan, da se lahko borim za zmago. Start mi sicer ni najbolje uspel, a kar naenkrat sem se znašel v vodstvu, kjer pa nisem želel biti. Vodil sem dva, tri kroge, nato pa sem namerno storil napako, da bi me nekateri prehiteli in da bi bil znotraj vodilne skupine in ne na čelu. Vse je šlo po načrtu, a nato se je zgodila nesreča," je še dodal Marquez, ki bo imel priložnost za novo zmago že ta konec tedna, ko bo v Sepangu na sporedu dirka za VN Malezije. Tudi z naslednjim dirkališčem Španec ni 'najboljši prijatelj'. V zadnjih treh sezonah je tam vknjižil odstop, enajsto in četrto mesto. Med elito pa je zmagal zgolj leta 2014. Navijači dirk razreda motoGP pa se zagotovo še spominjate sezone 2015, ko se je prav v Maleziji končalo prijateljstvo med Marquezom in Valentinom Rossijem. Vsekakor dobri obeti za novo zanimivo in razburljivo dirko.