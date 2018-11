Marquez se veseli sodelovanja z Lorenzom: Ne bova kot Senna in Prost

Kot Senna in Prost?

"Ne verjamem, da bova imela s Jorgejem napet odnos kot sta ga imel Ayrton Sennain Alain Prost. Seveda ima vsak dirkač zgolj eno željo in to je osvojiti naslov svetovnega prvaka. Prepričan sem, da bova oba vozila na polno in dala od sebe vse, da moštvo osvoji naslov prvaka. Tudi izven dirkališča bova moštvenega kolega in ohranjala profesionalen odnos. V karieri sva že imela nekaj zanimivih bojev, samo letos v Spielbergu in Brnu in ves ta čas sva ohranil profesionalen odnos. On je veliko bolj resen in zrel od mene, a hkrati tudi veliko bolj izkušen. Na koncu dneva bova imela povsem drugačen odnos izven steze kot na njen. Iskreno upam, da bo imel z menoj boljši odnos kot ga je imel z Andreo Doviziosom," je po končanih testiranjih v Valencii pristavil Marquez. V mislih pa je seveda imel buren odnos, ki sta ga pred desetletji v Formuli 1 imela legendarna dirkača, ki sta se redno borila za naslov prvaka.