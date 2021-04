Marquez priznal: Roka me je močno bolela še tretji dan po dirki v Portimau

"Jerez je dirkališče, ki mi je všeč, tu imam lepe spomine iz preteklosti," je uvodoma pojasnil našemu novinarju Gašperju Jakominu, ki dirkače spremlja na jugozahodu Španije."Res je, da imam v spominu tudi lanski padec v ovinku št. 3, toda mislim, da bom, ko bom dirkal, pozabil na to. Počutim se, kot da gre za običajen dirkaški vikend. V Portimau je bilo vse nestabilno, bil sem precej bolj živčen. To ni bil najboljši Marc, pač pa Marc, ki se vrača," je še dodal 28-letni Katalonec.

Dotaknil se je tudi svoje fizične pripravljenosti, ki je še daleč od optimalne."Res je, da telesno počutje ostaja podobno. V enem tednu in pol se moje življenje in telo nista veliko spremenila. Nisem si zastavil nobenega cilja za dirko. Cilj je le ponovno uživati," je razložil Marquez in priznal, da je na svoji poškodovani desni roki po dirki v Portimau še tri dni čutil precej posledic. "Ni šlo le za upad občutkov v roki, pač pa upad v celotnem fizičnem počutju. Mogoče zato, ker je šlo za zares intenziven konec tedna. Malce sem bil zaskrbljen, ko sem se v sredo zbudil utrujen. Čutil sem bolečine v rami in komolcu, toda nato sem imel zdravniški pregled in vse je bilo v redu, tudi fizična pripravljenost se je izboljševala,"je v ekskluzivnem pogovoru za 24UR še razkril Marquez.