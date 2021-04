Marquez se vrača na stezo, ki mu je vzela celotno sezono

Grd padec na stezi, ki jo odlično pozna in ki mu zelo ustreza (tu je zmagal trikrat) zagotovo ni pustil le fizičnih posledic, pač pa tudi psihološke, in zanimivo bo videti, s kakšnimi občutki se bo Marc Marquez vozil mimo nesrečnega tretjega zavoja (poimenovanega tudi 'ovinek Doohan'), v katerem je lani padel, nato ga je drseči motor zadel v desno roko, nastradala pa je nadlahtnica. Sledili sta operacija in ekspresna vrnitev na motor, ki pa je prinesla dodatno škodo, potem ko je titanova ploščica popustila. Nato se je začela kalvarija z okrevanjem – potrebni ste bili še dve operaciji – ki je trajalo bistveno dlje od predvidenega in pravzaprav še danes ni zaključeno.

Tudi zato gre pričakovati, da bo Marquez na zaviti stezi v Jerezu dirkal precej previdneje kot nazadnje, ko je najprej zdrsnil na stezi, se čudežno pobral po padcu, nato pa z divjo vožnjo ob prebijanju z 18. mesta v ospredje tekmecem očital pravcato dirkaško lekcijo, v želji po drugem mestu in napadu naMavericka Vinalesa pa je nesrečno zdrsnil in predčasno zaključil lansko sezono.