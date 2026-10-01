Marquez se vrača na stezo, kjer je sedmič sedel na prestol

Pedro Acosta je pred dvema tednoma v Avstriji prišel do prve nedeljske zmage v razredu MotoGP. Španec se zdaj poln samozavesti in optimizma odpravlja na Japonsko, kjer je imel predlani veliko priložnost za premierno zmago, a mu je načrte prekrižal padec nekaj krogov pred koncem. "Na Japonskem imamo vedno veliko potenciala, ki pa ga redko izkoristimo. Zdaj se moram sprostiti, malce pozabiti na uspeh v Avstriji in v Motegiju pokazati svoj najboljši obraz," je povedal Acosta, ki pa ne spada med favorite za osvojitev dirke.
Stezo na Japonskem ima v najlepšem spominu Marc Marquez. Španec je lani prav na tem prizorišču še sedmič v svoji bogati karieri sedel na prestol motociklistične elite. V lanski sezoni mu vse do končnega slavja ni uspelo kljubovati nihče, letos pa so se razmerja moči dodobra premešala. Marquez se na Japonsko podaja kot drugi v skupnem seštevku, 12 točk za vodilnim Jorgejem Martinom: "Vesel sem, da sem spet v Motegiju. Lani sem tu slavil naslov prvaka, a se je v vmesnem času marsikaj spremenilo. Najbolj pomembno je, da sem še vedno v bitki za naslov," je povedal Marquez.
Odlično se na azijskih prizoriščih znajde Martin, ki bi lahko v sklepni fazi sezone prišel do drugega naslova v karieri: "Hvaležen sem že za možnost, da se z Marcom borim za naslov prvaka. Imam potencial, da mi uspe, a moram res vse storiti pravilno," je povedal Španec, ki je lani na Japonskem staknil poškodbo.
Dirkaški konec tedna v Motegiju se bo začel že ponoči, ko bo na sporedu prvi prosti trening, ki se začne ob 3.45, drugega pa si boste lahko ogledali ob 8.00, oba prenosa na VOYO. Nedeljska dirka se bo začela ob 6.15 zjutraj, prenos na Kanalu A in VOYO.
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