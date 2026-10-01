Marquez se vrača na stezo, kjer je sedmič sedel na prestol

Pedro Acosta je pred dvema tednoma v Avstriji prišel do prve nedeljske zmage v razredu MotoGP. Španec se zdaj poln samozavesti in optimizma odpravlja na Japonsko, kjer je imel predlani veliko priložnost za premierno zmago, a mu je načrte prekrižal padec nekaj krogov pred koncem. "Na Japonskem imamo vedno veliko potenciala, ki pa ga redko izkoristimo. Zdaj se moram sprostiti, malce pozabiti na uspeh v Avstriji in v Motegiju pokazati svoj najboljši obraz," je povedal Acosta, ki pa ne spada med favorite za osvojitev dirke.

Stezo na Japonskem ima v najlepšem spominu Marc Marquez. Španec je lani prav na tem prizorišču še sedmič v svoji bogati karieri sedel na prestol motociklistične elite. V lanski sezoni mu vse do končnega slavja ni uspelo kljubovati nihče, letos pa so se razmerja moči dodobra premešala. Marquez se na Japonsko podaja kot drugi v skupnem seštevku, 12 točk za vodilnim Jorgejem Martinom: "Vesel sem, da sem spet v Motegiju. Lani sem tu slavil naslov prvaka, a se je v vmesnem času marsikaj spremenilo. Najbolj pomembno je, da sem še vedno v bitki za naslov," je povedal Marquez.