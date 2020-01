Marquez po dveh mesecih sedel na motor in priznal: Občutki niso najboljši

Medtem ko se Marquez trudi povrniti izgubljeno mišično maso, pa mu v Hondi pripravljajo novo, maksimalno pogodbo, s čimer želijo 'utišati' Ducatijevo snubitev. "Z nami ima pogodbo za letos, Honda pa mu bo ponudila največjo možno pogodbo, da bi za vedno ostal z nami, da bi z nami končal kariero. Ne moreš manipulirati z željo dirkača. Dirkač mora reči: 'To je moj sedež, želim biti tukaj!' To je filozofija Honde. To je naša absolutna prioriteta, številka ena: da bi bil Marc zadovoljen pri Hondi in da bi lahko ostal z nami. Če bi se lahko, bi se za vse skupaj dogovorili jutri. Čimprej. Začeli smo govoriti ob koncu sezone, a ničesar konkretnega še ni," je sporočil šef Hondine ekipe Alberto Puig.