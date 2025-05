Marquez: Sem 'gospod sobota', želim pa biti 'gospod nedelja'

Marc Marquez je v letošnji motociklistični sezoni pokazal, da so težave, ki so ga pestile v zadnjih nekaj sezonah le še stvar preteklosti. Nepopustljivi Španec kljub prvemu mestu na lestvici elitnega razreda ne dovoli niti manjših presenečenj. "Trenutno sem 'gospod sobota', vendar bi rad postal 'gospod nedelja'," je dejal Marquez. "Med zimskim premorom sem se osredotočil na izboljšanje kvalifikacij in sprintov, saj sta bili to lani moji šibki točki. Letos je situacija ravno obratna, zato moram najti ravnotežje."