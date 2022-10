"Med daljšimi obdobji rehabilitacije po številnih poškodbah, operacijah in vseh težavah, ki so me pestile, tudi psihičnih, seveda, sem v nekem trenutku vsemu skupaj želel narediti konec. Tudi konec kariere je bila v mojih očeh rešitev za vse tegobe, ki sem jih preživljal v zadnjih letih. Imel sem resne pomisleke, če se vse skupaj še vedno izplača ali pa je zadevi potrebno reci zbogom. Da, predčasna sklenitev kariere je bila zame realna opcija," je bil brez dlake na jeziku starejši od bratov Marquez. "Ko ležiš na kavču in veš, da moraš zgolj počivati, se ti v glavo prikradejo večkrat črne misli. Zgolj in samo ljubezen in strast do dirkanja sta me držali pokonci. Verjel sem v povratek, predvsem pa sem verjel, da sem lahko spet konkurenčen najboljšim in v boju za najvišja mesta. Le takšno spoznanje me je lahko vrnilo med žive," je nadaljeval Marquez, ki je v zadnjih letih pretrpel kar štiri zahtevne operativne posege. "Mirno lahko rečem, da sem po vseh zdravstvenih težavah in tudi psihičnih tegobah, ki so me ob tem spremljale, postal drug človek. Pred vami je nek drug Marc Marquez. Veliko sem se naučil, za mano so boleče izkušnje in prav z neprijetnimi zadevami človek prej in hitreje raste, kot pa ob vseh uspehih in zmagah. Mentalno sem precej močnejši, lahko tudi rečem, da sem na dirkališču tudi veliko bolj "uravnotežen" in miren. Vse skupaj me je naredilo boljšega človeka in tudi športnika. Prepričan pa sem, da v moto športu še nisem rekel zadnje besede. Do konca sezone so še tri dirke in na vseh bom napadal najmanj stopničke," je še dodal Marquez in poudaril, da ni več obseden z zmagami in naslovi.