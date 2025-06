Marquez si je privoščil svoje šefe pri Ducatiju: Spomnite me, kako je šlo v finalu proti PSG-ju?

Tudi preizkušnja v Aragoniji ni prinesla sprememb pri razmerjih moči na vrhu, čeprav je dva tedna ped tem na VN Velike Britanije v Silverstonu kazalo, da so se razmerja moči spremenila, in da se je dominanca rdečih iz Borga Panigaleja omilila ...

"Odličen konec tedna, vseskozi smo bili v prednosti, res pa je, da so nas drugi na vsaki preizkušnji bolj lovili in se bližali. Alex in Francesco sta bila že blizu, a sem vseeno nadzoroval položaj. Nekaj posebnega je bilo z bratom proslavljati zmago pred tem občinstvom ," se je na druženju rdečih z italijanskimi novinarji Alacaniza spomnil Marc Marquez, nato pa zgodbo, presentljivo, zapeljal povsem drugam.

" Čakal sem, da se bom vrnil na zmagovalno pot. Po Silverstonu njisem imel dvolj poguma in samozavesti, saj se tisti dirkaški vikend ni izšel povsem po željah. Sedaj pa vas lahko zbodem. Ne spomnim se dobro, kakšen je bil razplet velikega finala Lige prvakov? " Na druženju sedme sile pod "pokroviteljstvom" Gazzette Dello Sport je završalo. Nekaj nasmehov in tudi kislih obrazov.

"No, vem da je po izpadu Barce trpel, sploh ker je izgubil proti našemu Interju, in verjetno se je to poznalo tudi na stezi. Naj si da duška. Če bo to prineslo nove lepe rezultate, toliko bolje," je še dejal Dall'Igna in priznal, da je Marquezu uspelo maščevanje. "Po Barcinem izpadu ga je bilo nekaj dni težko prenašati, sedaj pa ko je dočakal svoj trenutek, je svet gotovo lepši," se je na druženju z rožnatim časnikom iz Milana še pošalil prvi med enakimi pri Ducatiju.