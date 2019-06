Marquez: Dovi najbolj nevaren za naslov, Rins in Quartararo ta hip najhitrejša

Marc Marquez je v pogovoru za španski spletni časopis Marcadejal, da morajo v njegovi ekipi uživati v dobrem začetku sezone. "Dobro smo začeli sezono in videli bomo, če lahko to inercijo prenesemo tudi v zaključek sezone. Občutki so zelo dobri, neverjetni in to moramo izkoristiti," je povedal aktualni svetovni prvak, za katerega se zdi, da tudi v tej sezoni nima prave konkurence. Na roko mu je šel tudi zadnji skupinski padec na dirki v Montmeloju, ki ga je zakrivil kar njegov moštveni kolega Jorge Lorenzo. "Prednost bom skušal sprejeti na najboljši možen način. Še naprej si želim biti enako intenziven. Če je do sedaj ta strategija delovala, tega ni treba spreminjati," je bil jasen Marquez.

"Tekmujemo v športu, kjer vse ni odvisno zgolj od dirkača, ampak je tu mehanika in zunanji dejavniki, kot npr. tekmeci," je opozoril Marquez. Zunanje dejavnike oz. nepremišljene dirkače so v režiji Jorgeja Lorenza v Kataloniji lahko na svoji koži občutili Maverick Vinales, Andrea Dovizioso in Valentino Rossi, ki so bili Špančeva kolateralna škoda.