Marquez: Sovražim komentarje, ki pravijo, da je že vse odločeno

"Komentar 'vse je že odločeno' sem slišal velikokrat v tem poletju in najbolj ga sovražim," je sedemkratni svetovni prvak Marquez dejal pred sobotnim nastopom na dobrodelnem teku Allianz Night Run. Katalonec je nastopil z bratom Alexom Marquezom, ki trenutno tudi sam vodi v skupnem seštevku razreda moto2, med krajšim poletnim dirkaškim premorom pa se je branilec naslova v kraljevskem razredu dotaknil še nekaterih zanimivih tem.

Brat naj 'igra' kot Atletico Madrid

"Prvenstvo smo končali v dobri formi, a pomembno se je spočiti in ustaviti, da lahko analiziraš tisto, kar si storil dobro in tisto, kar je bilo slabo,"je nadaljeval Marc Marquez, ki pravi, da ne razmišlja o možnosti, da bi se mu brat Alex že v naslednji sezoni pridružil v elitnem razredu.

"O tem ne razmišljam. On mora, kot je tipična fraza 'Chola' Simeoneja (trenerja Atletico Madrida Diega Simeoneja, op. a.), iti dirko za dirko. Poskušati mora iztisniti sto odstotkov iz vsake dirke in nato je tu veliko dejavnikov. Dejavnik sreče, mehanike, dirkača, ekipe. Seveda si to zelo želim, toda Alex ne sme v motoGP samo zato, da bi tja šel, mora iti takrat, ko bo za to pravi čas."

'Rossi bo nadaljeval, Lorenzu želimo, da si opomore'

Glede govoric o upokojitvi Valentina Rossijaje Marquez dodal, da bo informacijam verjel šele v trenutku, ko jih bo slišal iz ust legendarnega Italijana, za katerim je porazen prvi del sezone 2019. Podobno razočaran je lahko Katalončev novi moštveni kolega Jorge Lorenzo, o čigar prihodnosti je bilo v zadnjem času prav tako prelitega veliko črnila.

"Zdi se mi, da bo Rossi nadaljeval. Menim, da ima vsak dirkač, ki se je sposoben povzpeti na motocikel pri 350 kilometrih (na uro, op. a.), potrebne ambicije in zbranost, da nadaljuje z dirkanjem,"je še povedal Marquez in Lorenzu namenil nekaj lepih besed, potem ko je že nekaj časa jasno, da se bo trenutno poškodovani Majorčan vrnil šele za dirko v angleškem Silverstonu.

"Lorenzu se reči niso razpletle tako, kot je pričakoval, gotovo. Priti k Hondi je že samo po sebi dodaten pritisk za katerega koli dirkača, saj gre za zmagovit motocikel, a znotraj ekipe mu želimo, da si hitro opomore in nam uspe prinesti točke za seštevek konstruktorjev,"je še povedal Marquez.

Lep del počitnic je Marquez tudi tokrat preživel na stezi za motokros, ki je njegova velika ljubezen: