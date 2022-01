Marquez sporočil dobro novico: Z vidom na testiranju nisem imel nobenih težav

Na stezi v Portimau je testiral skupaj z bratom Alexom Marquezom, odpeljal pa je precejšnje število krogov, in sicer kar 65. Ker ni imel nobenih težav, se bo lahko postopoma posvetil intenzivnejšim treningom in pripravam na predsezonska testiranja v Sepangu (5. in 6. februarja).

"Zelo sem zadovoljen, najprej zato, ker sem znova sedel na motocikel na stezi, in zato, ker smo lahko potrdili občutke, ki sem jih imel že na treningu z motokrosom," besede Marca Marqueza prenaša portal crash.net. Katalonec je nazadnje dirkal v Misanu, tisto dirko tudi dobil, nato pa je sledil padec na treningu z motokros motorjem, ki je pustil poškodbo očesnega živca, zaradi česar je moral Marquez izpustiti zadnji dve dirki. In to ravno, ko je prišel v odlično formo.

"Ker nisem že tako dolgo vozil, sem seveda opazil nekatere fizične aspekte, ki mi malce manjkajo, toda to je le zato, ker nisem mogel opraviti običajnih predsezonskih priprav," je prepričan Marc Marquez. "Seveda obstaja precej prostora za napredek, toda pozitivna in temeljna stvar tega testiranja je bila potrditi občutke, ki sem jih imel, ko sem se prvič sedel na motokros motor, in seveda to, da sem užival v občutku hitrosti," je zaključil Katalonec.