Neustavljivi Marc Marquez dirkaški konec tedna sklenil z novo zmago

Marc Marquez si tokrat v prvem krogu ni privoščil napake in suvereno povedel pred Marcom Bezzecchijem in Fabiem Di Giannantoniem .

Solidno pa je dirkal tudi njegov moštveni kolega Francesco Bagnaia, ki se je z enajstega startnega položaja uspel prebiti na peto mesto. Po tretjini dirke je močno približal Alexu Marquezu pred njim, a Španec je odgovoril z dvigom ritma in se znova nekoliko odpeljal aktualnemu svetovnemu podprvaku.

Dirka se je, za razliko od sprinta, odvila na suhi stezi, in ker dirkači ta konec tedna niso veliko časa preživeli na pnevmatikah za suho stezo, smo videli večje število padcev. V pesku so med drugim končali Miguel Oliveira, Pedro Acosta in Johann Zarco.