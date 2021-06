Marquez: telefonski klic Micka Doohana mi je zelo pomagal

Marc Marquez, ki je na nedeljski VN Nemčije znova stopil na najvišjo zmagovalno stopničko ter tako dokazal motociklistični javnosti, da se je pripravljen boriti za najvišja mesta, se je po dirki razgovoril tudi o težkih časih, ki jih je preživljal med okrevanjem po zlomu desne roke, in o telefonskem klicu Micka Doohana, petkratnega prvaka razreda motoGP, ki mu je pri tem zelo pomagal.

Zaradi daljše odsotnosti so se pojavili dvomi, ali bo osemkratni svetovni prvak Marc Marquez sploh še lahko konkurenčen najboljšim dirkačem. Vsi dvomi so se razblinili na nedeljski dirki, ko je po kar 581 dneh brez zmage nadaljeval prevlado na Sachsenringu in postal veliki zmagovalec. V elitnem razredu je na omenjenem dirkališču zmagal že osmič zapored. Ali je Katalonec že ujel svoj zmagovalni ritem, bomo lahko videl na dirki za VN Nizozemske. "Res je, da bo že naslednja dirka pokazala resnično stanje, toda danes je čas, da uživamo," je po dirki za VN Nemčije povedal Marquez.

Pred vrnitvijo v motociklistično karavano pa je Marquez preživljal težko obdobje. Daljše obdobje brez tekmovalnega ritma je na njem pustilo fizične, pa tudi psihične posledice. Tolažbo je takrat našel v pogovoru s tesnim prijateljem in nekdanjim dirkačem razreda motoGP, Mickom Doohanom. Avstralec je petkratni svetovni prvak. Med tiskovno konferenco po dirki je Marc razpravljal o 30-minutnem telefonskem klicu. "Poslušam ljudi, ki mi želijo pomagati, poskušam najti nekaj, kar mi pomaga, in to je bil ravno telefonski klic Micka Doohana. Z njim sem se srečal v Mugellu, v letih '92 in '93 je imel tudi on podobno izkušnjo," je dejal Marquez. "V tridesetminutnem pogovoru sem ga samo poslušal, razlagal je svojo situacijo, vendar se je zdelo, kot da pripoveduje o moji," je še dodal. Doohan je leta 1992 v Assnu doživel hudo nesrečo, nizozemski kirurgi so mu celo nameravali amputirati desno nogo, do leta 1998 pa je osvojil pet zaporednih naslovov. Vsekakor je bila to ena največjih vrnitev v motociklistično karavano.

Z Marcom sta se pogovarjala tudi o takratnih Avstralčevih občutkih, o tem, kako se je s tem soočil in kakšne napake je delal. "Rekel sem mu, naj mi pove, kako je preživel to obdobje. Rekel mi je, naj bom potrpežljiv, češ da čas vse popravi. Zelo me je pomiril, kajti če je takšna legenda, kot je Mick Doohan, preživela takšno obdobje in se vrnila zmagovito, potem lahko tudi sam storim enako," je še dejal Marquez.

icon-expand Marc Marquez proslavlja zmago na VN Nemčije FOTO: AP

Marquez svoj uspeh pripisuje številnim ljudem, ki so mu pomagali na težki poti do okrevanja. "Ko sem prečkal ciljno črto, sem takoj pomislil na vse ljudi, ki so mi pomagali. Iz težke situacije je nemogoče priti sam, potrebujete ljudi – ekipo, zdravnike, fizioterapevte, družino, prijatelje," je povedal. Posebej se je zahvalil tudi svojemu moštvu, Hondi, za vse zaupanje in spoštovanje, ki mu ga izkazuje vsa ta leta. Dirkaški šampion je torej prekinil dolg post. Zdi se, da je suše konec, Marc pa pripravljen na nove dirkaške podvige.