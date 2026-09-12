Marquez: Tisti, ki bo prehitel Bezzecchija, bo na koncu zmagal

Za mnoge poznavalce glavni favorit za končno slavje v Misanu Marco Bezzecchi je v drugem treningu le strl izjemnega Marca Marqueza, ki je v uvodnem dejanju dirkaškega konca tedna postregel z izjemno vožnjo. Španec je na kultnem prizorišču slavil že šestkrat, nasproti sedme zvezdice mu stoji Bezzecchi, ki po njegovih besedah ostaja v vlogi favorita: "Na tej stezi sem imel v preteklosti veliko uspehov. Tudi letos seveda ciljam na najvišja mesta, mislim, da bom moral za njih prehiteti Bezzecchija. Po mojem mnenju je on moj največji tekmec. Če bi mi zdaj nekdo ponudil uvrstitev na zmagovalne stopničke, bi takoj podpisal," je povedal Marquez.
Kljub temu da je na uvodnih treningih pokazal dobro dirkanje, Španec ni najbolj zadovoljen s svojima predstavama: "Res je, da sem bil na koncu drugi, a vseeno imam nekaj težav. Ne gre mi tako dobro, kot mi je šlo v Aragoniji. Ne gre mi najbolje, moramo najti neko izboljšavo, potrebujem nekaj več."
Bezzecchi je obljubil, da se ne bo obremenjeval z drugimi dirkači: "V soboto in nedeljo bom osredotočen zgolj nase. Nič mi ne pomaga, če se obremenjujem z drugimi. Gledati moram nase in razmišljati o tem, kaj lahko izboljšam. Res je, da sem dobro začel, a vem, da obstaja še veliko stvari, ki jih lahko izboljšam," je povedal Italijan.
Danes nas čaka nov pester dirkaški dan v San Marinu. Zadnji prosti trening boste lahko na VOYO spremljali od 10.10 dalje. Ob 10.45 nas tudi s prenosom na Kanalu A čakajo kvalifikacije. Ob 14.55 pa bo na vrsti še sklepno dejanje dirkaške sobote, sprint dirka bo prav tako na voljo na Kanalu A in VOYO.
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