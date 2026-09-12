Marquez: Tisti, ki bo prehitel Bezzecchija, bo na koncu zmagal

Za mnoge poznavalce glavni favorit za končno slavje v Misanu Marco Bezzecchi je v drugem treningu le strl izjemnega Marca Marqueza, ki je v uvodnem dejanju dirkaškega konca tedna postregel z izjemno vožnjo. Španec je na kultnem prizorišču slavil že šestkrat, nasproti sedme zvezdice mu stoji Bezzecchi, ki po njegovih besedah ostaja v vlogi favorita: "Na tej stezi sem imel v preteklosti veliko uspehov. Tudi letos seveda ciljam na najvišja mesta, mislim, da bom moral za njih prehiteti Bezzecchija. Po mojem mnenju je on moj največji tekmec. Če bi mi zdaj nekdo ponudil uvrstitev na zmagovalne stopničke, bi takoj podpisal," je povedal Marquez.

Kljub temu da je na uvodnih treningih pokazal dobro dirkanje, Španec ni najbolj zadovoljen s svojima predstavama: "Res je, da sem bil na koncu drugi, a vseeno imam nekaj težav. Ne gre mi tako dobro, kot mi je šlo v Aragoniji. Ne gre mi najbolje, moramo najti neko izboljšavo, potrebujem nekaj več."