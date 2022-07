'Marquez? To je zadnji poseg. Od tu gre lahko samo gor ali pa konča kariero'

Emilio Alzamora in Alberto Puig.

Fabio Quartararo po VN Nizozemske ostaja pri 172 točkah, kar še vedno pomeni, da krepko vodi v SP. A tekmeci so se približali, Aleix Espargaro je zdaj pri 151 točkah, Francoz Johann Zarco je tretji s 114 točkami, Francesco Bagnaia pa jih ima točno 106.

29-letni dirkač iz Cervere že nekaj sezon ni v igri za laskavi naslov svetovnega prvaka. Tu in tam je zablestel, spomnil na svoje blesteče čase, a kontinuitete ni bilo. Katalonec je tekoči sezoni pomahal v slovo, po operaciji desne roke ga čaka daljša rehabilitacija in boleče vračanje na dirkaške steze. "Čas njegovega povratka še ni znan. V tem trenutku je nemogoče napovedati, kdaj se bo vrnil v paddock," je sprva za Corriere Dello Sport dejal Emilio Alzamora , ki opravlja vlogo menedžerja Marca Marqueza.

"Ničesar ne bo prehiteval, tako kot je v preteklosti. Upam, da smo se vsi kaj naučili. Predvsem on sam mora biti veliko bolj potrpežljiv. Svojo veliko željo po povratku je prevečkrat plačal z obnovitvijo težav, ki so se mu hitro spet prikradle," je še dejal dolgoletni zastopnik starejšega od bratov Marquez. "Mislim, da je aktualna rehabilitacija najbolj pomembna od vseh v zadnjem obdobju. Tu zares ne sme popuščati niti za ped," še sporoča Emilio Alzamora, ki je prepričan, da je to zadnja Marquezova operacija desne roke ...