Marquez: To ni najboljši način za praznovanje naslova

Marc Marquez , aktualni svetovni prvak elitnega razreda MotoGP, je doživel svoj najslabši petek aktualne sezone. V indonezijski Mandaliki je dvakrat padel, kvalifikacijske treninge tako končal na 11. mestu in prvič letos zamudil neposredno uvrstitev v hitrejšo kvalifikacijsko skupino. "To ni najboljši način za praznovanje naslova," je s kančkom humorja pripomnil Španec.

"Nisem imel pravega občutka, nisem želel znova pasti. Poskusil bom znova v soboto. Mentalno sem izčrpan, a to ni razlog za napake. Razlog je, da mi ta steza ne ustreza, je najslabša, kar se tiče mojega sloga vožnje. Občutek je bil čuden. Prvič sem padel, ne da bi vozil na meji. Drugič pa sem imel še hujši padec in to brez opozorila motorja ali občutka," navaja razloge.

Dirkač, ki na tej stezi še nikoli ni zmagal, še več, nikoli ni dirke zaključil v cilju, je tokrat prepričan: "Če se bom uvrstil med najboljših pet, bo to že uspeh. Seveda bom poskušal. Spet bom pritiskal, lahko seveda spet padem, ker ne morem samo misliti na to, da ne smem pasti." Zmagovalec 14 sprint dirk v tej sezoni še dodaja: "Ta konec tedna sem začel optimistično, a to ni moja steza. Samo prebroditi želim ta konec tedna in počakati na Avstralijo!"