Marquez: To ni najboljši način za praznovanje naslova

Mandalika, 03. 10. 2025 17.02 | Posodobljeno pred 54 minutami

Za Marcom Marquezom ni ravno najboljši petek, saj je na kvalifikacijskih treningih dvakrat končal na tleh, prvič v letošnji sezoni pa bo kvalifikacije začel v počasnejši skupini. Španec, ki je prejšnji vikend osvojil že deveti naslov svetovnega prvaka, je tokrat priznal, da mu ni šlo vse po načrtih. V soboto nas čakajo kvalifikacije in sprint dirka, spremljajte dogajanje z nami na Kanalu A in VOYO.

 

Marc Marquez, aktualni svetovni prvak elitnega razreda MotoGP, je doživel svoj najslabši petek aktualne sezone. V indonezijski Mandaliki je dvakrat padel, kvalifikacijske treninge tako končal na 11. mestu in prvič letos zamudil neposredno uvrstitev v hitrejšo kvalifikacijsko skupino. "To ni najboljši način za praznovanje naslova," je s kančkom humorja pripomnil Španec.

Marc Marquez je na Japonskem slavil naslov svetovnega prvaka
Marc Marquez je na Japonskem slavil naslov svetovnega prvaka FOTO: AP

"Nisem imel pravega občutka, nisem želel znova pasti. Poskusil bom znova v soboto. Mentalno sem izčrpan, a to ni razlog za napake. Razlog je, da mi ta steza ne ustreza, je najslabša, kar se tiče mojega sloga vožnje. Občutek je bil čuden. Prvič sem padel, ne da bi vozil na meji. Drugič pa sem imel še hujši padec in to brez opozorila motorja ali občutka," navaja razloge.

Dirkač, ki na tej stezi še nikoli ni zmagal, še več, nikoli ni dirke zaključil v cilju, je tokrat prepričan: "Če se bom uvrstil med najboljših pet, bo to že uspeh. Seveda bom poskušal. Spet bom pritiskal, lahko seveda spet padem, ker ne morem samo misliti na to, da ne smem pasti."  Zmagovalec 14 sprint dirk v tej sezoni še dodaja: "Ta konec tedna sem začel optimistično, a to ni moja steza. Samo prebroditi želim ta konec tedna in počakati na Avstralijo!"

Boštjan99
03. 10. 2025 18.17
Brezveze. Da sem na njegovem mestu, čao pero, gremo na počitnice, za izgovor pa kopiram Rossija iz sezone 2010, ko ga je Lorenzo deklasiral: zlomil sem si nogo pri sestopu z motocross motorja, pol pa objavim rentgenske slike od bratranca.
Night fly
03. 10. 2025 18.16
Hmmm , zanimivo .Ducati se stegne cez vse planke ,da (po ukazu ) nastima bolid za naslov dirkaca st 93 ,kot je bilo nacrtovano , jasno z vzporednim neverjetnim performansom motorja st 73 , medtem ko 2 x svet. prvak Bagnaia hodi skozi pekel sezone 2025 . In glej glej , po odpiranju samapnjcev , se vse cez noc krepko spremeni . Glej ga zlomka ....a ne . Vec pa ne bi pisal ,ker je svoja mnenja napisalo morje navijacev iz celega sveta ,,,,,kar pa jasno ne bi bilo vsec navijacem bratov markec . ..... nic hudega , moto GP gre naprej . Naj omenim samo , da se po osvojitvi naslova 2025 na net-u pojavljajo mem-i o tem kdo je se vedno najvecji dirkac tega sporta ............. hm ,si ne upam napisati ,ker bodo markeci razkajfani do amena . En prisrcen pozdrav iz zelo soncnih Alp v slovenske Alpe in jasno ostale , cudovite kraje .
