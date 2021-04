Marquez: Trdo smo delali za ta povratek, cilj je prečkati ciljno črto v nedeljo

"Vrnitev v karavano motoGP me navdaja z izjemnimi občutki, z mojo ekipo in mojim motorjem. Trdo smo delali, da smo to dosegli, veliko ur v telovadnici in veliko dela z mojim fizioterapevtom Carlosom (Garcio, op. p.). Lepo bi bilo, če bi bili že v Katarju, toda na koncu so moji zdravniki to odsvetoval in prisluhnil sem jim," je ob povratku, ki bo prišel po devetih mesecih premora, razlagal Marc Marquez.

Ob tem je treba poudariti, da Marquez za nastop na VN Portugalske potrebuje še odobritev uradne zdravniške službe organizatorja prvenstva Dorne. A to naj bi bila le formalnost ... "Resnično sem se osredotočil na poslušanje zdravnikov in razumevanje svojega telesa, da bi se lahko vrnil v motoGP in počel to, kar ljubim,"je pred vrnitvijo, ki ga čaka že ta petek na prostih treningih za VN Portugalske (prenos na VOYO), še poudaril Katalonec.