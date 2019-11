Marquez: Trojno krono posvečam Jorgeju Lorenzu

Med največja imena v zgodovini športa že zdaj pri komaj 26 letih nedvomno sodi tudi serijski motociklistični šampion Marc Marquez (Repsol Honda), ki je na zadnji dirki sezone 2019 v kraljevem razredu MotoGP vnovič potrdil svoj razkošen talent in edinstven občutek za vožnjo na dveh kolesih takrat, ko je to najbolj potrebno. Tudi ko mu v kvalifikacijah ni šlo najbolje in je na glavno dirko krenil s slabšega izhodiščnega položaja, je po svoji stari šampionski navadi pokazal največ. Nič drugače ni bilo na stezi Ricardo Tormo v Valencii, kjer je še 12. v ravnokar končani sezoni pokoril vso motociklistično konkurenco. Vsa čast najboljšemu novincu Fabiu Quartararoju , Mavericku Vinalesu in ne nazadnje svežemu športnemu upokojencu Jorgeju Lorenzu za vse, kar so prikazali v minulih osmih mesecih, toda na koncu naporne sezone je svetovni prvak lahko le eden. Ta ima v svojih rokah, nogah in, kar je najpomembneje, v glavi nekaj več od ostalih, da je v rubriko naslovov svetovnega prvaka zapisal še osmo črtico. Da je resnično velik šampion, je 26-letni Katalonec pokazal po končani dirki za VN Valencie, ko je trojno krono posvetil zdaj že nekdanjemu moštvenemu kolegu Lorenzu.

Najboljše mogoče slovo za Lorenza

Slednji je kljub klavrni poslavljajoči se sezoni z mlajšim kolegom znal proslaviti ekipni naslov in se obenem že obrniti novim izzivom zunaj dirkaških stez. "Sezono smo zaključili na najboljši mogoč način - z ekipno zmago - kar me še posebno navdušuje," je med drugim dejal Marquez, ki bo kot vse kaže v novi tekmovalni sezoni združil moči s še enim svetovnim prvakom iz nižjega razreda Moto2. Z nikomer drugim kot svojim mlajšim bratom Alexom Marquezom. Čeprav novica še ni bila uradno potrjena s strani predstavnikov Honde, pa si glede na verodostojnost našega vira upamo trditi, da se bo mlajši od bratov Marquez že na torkovih uvodnih testiranjih za novo sezono priključil moštvu japonskega motociklističnega giganta. "Dirka v Valencii se je končala kot najboljše mogoče slovo za Jorgeja (Lorenza, op. a.), ki si kot petkratni svetovni prvak zasluži vse čestitke in občudovanje. Sem izjemno ponosen, da sem bil lahko del motociklistične karavane v času, ko je prikazoval svoje najboljše vožnje v karieri," se je izjemni karieri zdaj že nekdanjega moštvenega kolega Lorenza poklonil Marquez.



In zaključil: "Za nami je naporna sezona, a novi izzivi so že pred vrati. Najbolj sem hvaležen našemu ekipnemu menedžerju Albertu Puigu, ki je vseskozi vršil tisti pozitivni pritisk name. Ne glede na to, da sem si že pred časom zagotovil nov naslov svetovnega prvaka, me je znal motivirati, da sem tudi na zadnji dirki sezone iz sebe iztisnil vse atome moči. Komaj čakam na nova testiranja, saj se zavedam, da je konkurenca z vsakim letom močnejša. Zame pa je to najboljši motiv, da se znova in znova dokazujem na najvišji ravni."