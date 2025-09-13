Marquez tudi na Rossijevih tleh glavni favorit za uspeh

Marc Marquez kljub temu, da je na zadnji dirki v Barceloni moral prepustiti zmago bratu Alexu, tudi v Misanu nadaljuje s kazanjem mišič, bolje rečeno fantastične forme. Uvodni dan v Italiji je zaključil z najboljšim časom in napredkom.

"Bil je težek dan, res smo popoldne kot je videti naredili korak naprej, a dopoldan je bil občutek povsem drugačen. Mučil sem se. A ker se zavedam, da sem v dobri formi, sem nekajkrat globoko vdihnil in končal prvi trening, resetiral občutke in šel na drugi trening z drugačnim pristopom," je po petkovih treningih dejal vodilni v svetovnem prvenstvu.