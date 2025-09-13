Marquez tudi na Rossijevih tleh glavni favorit za uspeh

Marc Marquez kljub temu, da je na zadnji dirki v Barceloni moral prepustiti zmago bratu Alexu, tudi v Misanu nadaljuje s kazanjem mišič, bolje rečeno fantastične forme. Uvodni dan v Italiji je zaključil z najboljšim časom in napredkom.
"Bil je težek dan, res smo popoldne kot je videti naredili korak naprej, a dopoldan je bil občutek povsem drugačen. Mučil sem se. A ker se zavedam, da sem v dobri formi, sem nekajkrat globoko vdihnil in končal prvi trening, resetiral občutke in šel na drugi trening z drugačnim pristopom," je po petkovih treningih dejal vodilni v svetovnem prvenstvu.
Za njim so se zvrstili trije domačini - Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli in Marco Bezzecchi. Slednji se je po veliki smoli v Barceloni vrnil tik za hrbet vodilnega v prvenstvu, poskrbel je za drugi čas uvodnega dne in tudi nekaj zavetrja za Jorgeja Martina, ki se je prav tako prebil med najhitrejših 10.
"To je bil pozitiven prvi dan, še posebno popoldanski trening, vključno s simulacijo časov celotne dirke, kar je vedno tvegano za nas," je povedal Bezzecchi.
A vse to je bilo šele ogrevanje, danes bo šlo bistveno bolj zares, ko se bodo dirkači na stezi v Misanu udarili za najboljše štartne položaje in tudi že odpeljali sprint dirko. To lahko spremljate na Kanalu A in VOYO.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.