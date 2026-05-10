Marquez uspešno prestal operacijo stopala in rame

Potem ko je lani osvojil deveti naslov svetovnega prvaka, Marcu Marquezu v letošnji sezoni ni šlo vse po načrtih. Po poškodbi rame, ki jo je lani ob trku z Marcom Bezzecchijem utrpel v Indoneziji, je sicer nakazal, da ni pozabil dirkati, toda pravih občutkov na motociklu ni uspel najti.
Špancu jo je dodatno zagodel grd padec v Le Mansu, ob katerem si je zlomil kost v stopalu, a je, kot je dejal, ta poškodba prišla v ravno pravem času, saj je tako ali tako načrtoval operacijo desne rame.
Po padcu na sobotnem sprintu je Marquez še isti dan odpotoval v domovino z željo čim prej sanirati novo in staro poškodbo, dan pozneje pa je bil tudi operiran.
"Marc Marquez trenutno okreva v bolnišnici Ruber Internacional v Madridu, kjer je zjutraj uspešno prestal dvojno operacijo," so popoldne sporočili iz njegove ekipe.
Kot so zapisali, je zdravniška ekipa uspešno stabilizirala zlom pete stopalnice v desnem stopalu, ki ga je dirkač staknil med sobotnim sprintom za veliko nagrado Francije.
"Hkrati pa je Marquez prestal tudi drugi, vnaprej načrtovan operacijski poseg za saniranje stare poškodbe v njegovi desni rami, ki je po padcu na veliki nagradi Indonezije znova postala boleča," so še pojasnili pri Ducatiju.
Špancu so odstranili dva vijaka iz operacije, ki jo je z namenom stabilizacije rame prestal decembra 2019, ter delček kosti, ki je pritiskal na radialni živec, s tem pa mu oteževal dirkanje.
Marquez bo čez noč ostal v bolnišnici, okrevanje pa bo nadaljeval doma. Kdaj se bo vrnil v dirkaško karavano, še ni jasno, bo pa zagotovo izpustil vsaj domačo dirko za veliko nagrado Katalonije, ki bo na sporedu prihodnji konec tedna v predmestju Barcelone.
