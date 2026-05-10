Marquez uspešno prestal operacijo stopala in rame

Potem ko je lani osvojil deveti naslov svetovnega prvaka, Marcu Marquezu v letošnji sezoni ni šlo vse po načrtih. Po poškodbi rame, ki jo je lani ob trku z Marcom Bezzecchijem utrpel v Indoneziji, je sicer nakazal, da ni pozabil dirkati, toda pravih občutkov na motociklu ni uspel najti. Špancu jo je dodatno zagodel grd padec v Le Mansu, ob katerem si je zlomil kost v stopalu, a je, kot je dejal, ta poškodba prišla v ravno pravem času, saj je tako ali tako načrtoval operacijo desne rame.

Po padcu na sobotnem sprintu je Marquez še isti dan odpotoval v domovino z željo čim prej sanirati novo in staro poškodbo, dan pozneje pa je bil tudi operiran. "Marc Marquez trenutno okreva v bolnišnici Ruber Internacional v Madridu, kjer je zjutraj uspešno prestal dvojno operacijo," so popoldne sporočili iz njegove ekipe. Kot so zapisali, je zdravniška ekipa uspešno stabilizirala zlom pete stopalnice v desnem stopalu, ki ga je dirkač staknil med sobotnim sprintom za veliko nagrado Francije.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Hkrati pa je Marquez prestal tudi drugi, vnaprej načrtovan operacijski poseg za saniranje stare poškodbe v njegovi desni rami, ki je po padcu na veliki nagradi Indonezije znova postala boleča," so še pojasnili pri Ducatiju. Špancu so odstranili dva vijaka iz operacije, ki jo je z namenom stabilizacije rame prestal decembra 2019, ter delček kosti, ki je pritiskal na radialni živec, s tem pa mu oteževal dirkanje.