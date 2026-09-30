Marquez utišal govorice o upokojitvi: Še vedno sem dovolj dober za naslov

Marc Marquez se je pri 33 letih znova vključil v boj za naslov svetovnega prvaka v MotoGP. Kljub številnim poškodbam, ki so zaznamovale njegovo kariero, in občasnim govoricam o slovesu od motociklizma ne razmišlja o upokojitvi.
"Moja odločitev je, da nadaljujem. Nihče me ne sili. Še vedno sem dovolj konkurenčen in v dirkanju uživam. Svoji strasti se bom poskušal posvečati tako dolgo, dokler bom ostal konkurenčen," je v pogovoru za Corierre Dello Sport poudaril dirkač Ducatija.
Po dirki za veliko nagrado Aragonije v skupnem seštevku prvenstva zaseda drugo mesto. Pred njim je le Jorge Martin na Aprilii, ki ima 19 točk prednosti.
Mladi prihajajo, a Marquez ostaja v igri
Marquez se že pripravlja na dirkaški konec tedna v Motegiju, kjer bo na sporedu velika nagrada Japonske. Ob tem je spregovoril tudi o primerjavi med seboj danes in v najboljših letih kariere.
"Najboljši Marc Marquez je bil tisti pri dvajsetih. Toda izkušnje, ki jih imam danes, takrat niso bile mogoče. Zdaj se moram precej bolj potruditi in včasih predvsem preživeti. Mladi dirkači prihajajo in so izjemno hitri, zato moram vložiti več dela, da dosežem svoj cilj, to pa je zmagovanje. V preteklosti je bilo veliko stvari bolj naravnih," je italijanskemu športnemu časniku pojasnil 33-letni španski motociklistični zvezdnik, ki je prav lani v točno tem času zapakiral svoj novi naslov prvaka. Prav v Motergiju.
"Spomini so še kako sveži in seveda tudi prelepi. Bilo bi sijajno ponovno doživeti takšne občutke. Forma je okej, počutje je odlično in pričakujem, da bomo še kako konkurenčen v Motegiju."
Marquez je v karieri osvojil kar devet naslovov svetovnega prvaka, od tega sedem v razredu MotoGP. V svetovno prvenstvo je vstopil leta 2013 in doslej zbral 103 zmage, kar 77 v elitnem motociklističnem razredu.
Dirkališče Twin Ring Motegi, ki se nahaja na Japonskem, je pomembno prizorišče v svetu motošporta, saj gosti dirke za Veliko nagrado Japonske. Ime 'Twin Ring' izhaja iz dejstva, da objekt združuje dve različni stezi: ovalno stezo, ki je značilna za ameriške serije, in klasično cestno stezo, ki se uporablja za dirke MotoGP. Objekt je v lasti podjetja Honda, kar mu daje poseben pomen v zgodovini japonskega motociklizma.
MotoGP je najvišji razred svetovnega prvenstva v cestno-hitrostnem motociklizmu, ki ga organizira Mednarodna motociklistična zveza (FIM). V tem razredu tekmujejo prototipni motocikli, ki niso na voljo za javno prodajo in so zgrajeni izključno za dirkanje. Gre za vrhunec tehnologije, kjer se najboljši dirkači na svetu borijo na strojih, ki dosegajo izjemne hitrosti in uporabljajo najnaprednejše aerodinamične ter elektronske sisteme.
Ducati je italijanski proizvajalec motociklov s sedežem v Bologni, ki ima bogato zgodovino v dirkaškem svetu. Znan je po uporabi motorjev z desmodromskim krmiljenjem ventilov in značilni rdeči barvi. V zadnjih letih je Ducati postal ena izmed najbolj dominantnih sil v razredu MotoGP, saj so njihovi inženirji razvili izjemno napredne motocikle, ki postavljajo nove standarde v zmogljivosti, stabilnosti in aerodinamiki.
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