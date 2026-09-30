Marquez utišal govorice o upokojitvi: Še vedno sem dovolj dober za naslov

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Marc Marquez se je pri 33 letih znova vključil v boj za naslov svetovnega prvaka v MotoGP. Kljub številnim poškodbam, ki so zaznamovale njegovo kariero, in občasnim govoricam o slovesu od motociklizma ne razmišlja o upokojitvi.

"Moja odločitev je, da nadaljujem. Nihče me ne sili. Še vedno sem dovolj konkurenčen in v dirkanju uživam. Svoji strasti se bom poskušal posvečati tako dolgo, dokler bom ostal konkurenčen," je v pogovoru za Corierre Dello Sport poudaril dirkač Ducatija.

Marc Marquez FOTO: AP

Po dirki za veliko nagrado Aragonije v skupnem seštevku prvenstva zaseda drugo mesto. Pred njim je le Jorge Martin na Aprilii, ki ima 19 točk prednosti.

Mladi prihajajo, a Marquez ostaja v igri

Marquez se že pripravlja na dirkaški konec tedna v Motegiju, kjer bo na sporedu velika nagrada Japonske. Ob tem je spregovoril tudi o primerjavi med seboj danes in v najboljših letih kariere.

"Najboljši Marc Marquez je bil tisti pri dvajsetih. Toda izkušnje, ki jih imam danes, takrat niso bile mogoče. Zdaj se moram precej bolj potruditi in včasih predvsem preživeti. Mladi dirkači prihajajo in so izjemno hitri, zato moram vložiti več dela, da dosežem svoj cilj, to pa je zmagovanje. V preteklosti je bilo veliko stvari bolj naravnih," je italijanskemu športnemu časniku pojasnil 33-letni španski motociklistični zvezdnik, ki je prav lani v točno tem času zapakiral svoj novi naslov prvaka. Prav v Motergiju.

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"Spomini so še kako sveži in seveda tudi prelepi. Bilo bi sijajno ponovno doživeti takšne občutke. Forma je okej, počutje je odlično in pričakujem, da bomo še kako konkurenčen v Motegiju."

Marc Marquez je še kako v igri za nov laskavi naslov prvaka razreda motoGP. FOTO: Profimedia

Marquez je v karieri osvojil kar devet naslovov svetovnega prvaka, od tega sedem v razredu MotoGP. V svetovno prvenstvo je vstopil leta 2013 in doslej zbral 103 zmage, kar 77 v elitnem motociklističnem razredu.

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